Manca davvero poco: il 16 maggio 2023 il Festival di Cannes aprirà ufficialmente le danze. Un’attesa ricca di suspense e di emozioni e un programma tutto da seguire. Cinema, moda, red carpet attesissimi, ospiti internazionali e tanto altro: la 76ma edizione del Festival non vede l’ora di cominciare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Festival per non arrivare al debutto impreparati!

Festival di Cannes 2023: quando inizia e quando si conclude la kermesse

La tanto attesa nuova edizione del Festival di Cannes 2023 sta per cominciare. La data di debutto sarà il 16 maggio 2023 e il concorso cinematografico si concluderà il 27 maggio 2023.

Le star attese sul red carpet del Festival di Cannes 2023

A quanto pare la 76ma edizione del Festival di Cannes sarà una delle più straordinarie degli ultimi tempi. Anche se bisognerà aspettare il via ufficiale dell’edizione, pare che a presenziare alla kermesse francese ci saranno anche star mondiali di altissimo calibro. Tra queste, infatti, spiccano i nomi di: Johnny Depp, Julianne Moore, Robert De Niro, Natalie Portman, Phoebe Waller-Bridge, Cate Blanchett e Jude Law. Nomi incredibili che alzano la tensione e la fanno arrivare alle stelle.

Se per loro il dubbio ancora c’è, per un altro grande attore invece la presenza è assicurata. A sfilare sul red carpet del Festival di Cannes 2023 ci sarà il grande e unico Leonardo Di Caprio. L’attore arriverà insieme a Martin Scorsese, con il quale presenterà il film targato Apple Killers of the Flower Moon. Ovviamente all’anteprima ci sarà anche Scorsese, anch’egli attesissimo dal pubblico.

Il 2023 è l’anno delle star: sapevate che è atteso anche Harrison Ford? Ebbene sì, il grande attore dovrebbe arrivare a Cannes con il film Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto capitolo della famosissima saga, presentato in anteprima il 18 maggio 2023.

Ecco chi saranno la madrina e il volto del Festival di Cannes 2023

A presentare la cerimonia di apertura martedì 16 maggio 2023 e quella di chiusura del 27 maggio 2023 ci sarà un’attrice molto nota e apprezzata. Si tratta di Chiara Mastroianni, vincitrice del premio Un Certain Regard nel 2019 per L’hotel degli amori smarriti diretto da Christopher Honoré.

Se a fare da madrina alla 76ma edizione del Festival di Cannes ci sarà Mastroianni, a farne il volto sarà la madre dell’attrice: Catherine Deneuve. Infatti, per chi ancora non lo avesse notato, sulla locandina della 76ma edizione compare proprio un ritratto della meravigliosa attrice, scattato il 1 giugno 1968 sulla spiaggia di Pampelonne. Ai tempi Catherine Deneuve aveva solo 25 anni e stava girando La Chamade, pellicola diretta da Alain Cavalier (a sua volta tratta dal romanzo di Sagan).

Quale film aprirà il Festival di Cannes 2023?

Ad aprire ufficialmente l’edizione 2023 del Festival di Cannes ci penserà il film Jeanne du Barry – La favorita del re. La pellicola è diretta e interpretata da Maïwenn e sarà presentata ufficialmente in anteprima proprio martedì 16 maggio 2023 presso il Grand Théâtre Lumière, data in cui uscirà anche nelle sale francesi. È proprio per tale lungometraggio che è atteso Johnny Depp: l’attore infatti nel progetto veste i panni del re di Francia Luigi XV.

Tutto è pronto: il Festival di Cannes 2023 è pronto ad aprire le sue porte.