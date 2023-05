Il Festival di Cannes 2023 sta per arrivare e anche quest'anno l'Italia c'è. Sono tre i titoli in gara per conquistare la Palma d'Oro

Festival di Cannes 2023: da martedì 16 a sabato 27 maggio 2023 ritorna il grande cinema internazionale. La 76esima edizione del Festival ospiterà numerosi film e altrettanti attori e attrici internazionali e non. Per quanto riguarda l’Italia, invece, i film in concorso saranno tre: andiamo a scoprirli più nel dettaglio!

Festival di Cannes 2023: quali sono i film italiani in gara

Il rapporto tra Cannes e il cinema italiano è ormai un rapporto consolidato e l’affetto è reciproco. Per il 2023 l’Italia arriva al Festival di Cannes e lo fa con tre film in particolare, tutti e tre in gara per il grande concorso. L’obiettivo? Vincere la tanto ambita Palma d’Oro.

Il primo regista in partenza per la nota località francese è Nanni Moretti, già vincitore della Palma d’Oro nel 2001. All’epoca il film in gara era La Stanza del figlio, mentre nel 2023 il noto regista è in gara a Cannes con il film Il sol dell’avvenire. Il titolo in questione ha già avuto un grande successo nei cinema italiani, quindi le aspettative per la competizione sono abbastanza alte. Il sol dell’avvenire narra la storia di un regista che deve girare un film con ambientazione in un’epoca passata.

Assieme a Nanni Moretti ci sarà anche Marco Bellocchio, per altro uscito vincitore dai David di Donatello 2023 con Esterno Notte (film presentato al Festival di Cannes 2022). Nel 2023 Bellocchio arriva al Festival con Rapito, pellicola che narra la vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebrei strappato dalla sua famiglia nel 1858 per essere cresciuto da cattolico.

Per ultimo, ma non per importanza, in gara al Festival di Cannes 2023 c’è anche una regista donna. Si tratta di Alice Rohrwacher, che partecipa per l’Italia con Chimera. Si tratta di un lungometraggio ambientato negli anni 80 e si racconta la storia di un giovane archeologo inglese che finisce con l’essere coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.

L’Italia al Festival di Cannes 2023: le Palme d’Oro vinte

Da quando esiste il Festival di Cannes sono 12 le Palme d’Oro assegnate a un progetto cinematografico italiano. Il primo anno della kermesse francese ha visto la partecipazione di uno dei capolavori più assoluto del cinema mondiale. Si tratta di Roma città aperta, film girato da Roberto Rossellini nel 1945 in una Roma devastata dalla guerra. Segue, nel 1951, Miracolo a Milano di Vittorio De Sica a cui si aggiunge subito l’anno dopo Due soldi di speranza di Renato Castellani.

Di seguito gli altri film vincitori italiani della Palma d’Oro a Cannes:

La dolce vita di Federico Fellini (1960); Il Gattopardo di Luchino Visconti (1963); Signore & Signori di Pietro Germi (1966); Blow Up di Michelangelo Antonioni (1967); La classe operaia va in paradiso di Elio Petri (1972); Il caso Mattei di Francesco Rosi (1972, ex aequo con il titolo di Petri); Padre padrone di Paolo e Vittorio Taviani (1977); L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi (1978); La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001)

Ora è il turno del 2023 e chissà quale sarà il destino dell’Italia. I titoli ci sono, la professionalità anche: non ci resta che attendere che il Festival di Cannes 2023 prenda vita per scoprire il verdetto.