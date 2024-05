Ecco i migliori look visti il 20 maggio a Cannes.

Continua il Festival di Cannes 2024, che ogni giorno vede sfilare sul red carpet tantissime celebrità. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i look più belli del 20 maggio.

Festival di Cannes 2024: i look più belli del red carpet del 20 maggio

Il Festival di Cannes è iniziato ormai da una settimana. In attesa di sapere quale sarà il film ad aggiudicarsi la Palma D’Oro, continuiamo ad ammirare i look delle varie caleb che continuano, ogni giorno, a sfilare sul red carpet. Anche ieri, 20 maggio 2024, sono state diverse le star arrivate a Cannes. Vediamo insieme quali sono stati i look più belli visti ieri sul red carpet:

Cate Blanchett : l’attrice Premio Oscar era una delle più attese per questa 77esima edizione del Festival di Cannes. Per sfilare sul red carpet, l’attrice ha scelto un long dress firmato Jean Paul Gautier, della collezione Spring 2023, disegnato da Haider Ackermann. Si tratta di un abito bicolore, rosa sul retro, nero sul davanti.

: l’attrice Premio Oscar era una delle più attese per questa 77esima edizione del Festival di Cannes. Per sfilare sul red carpet, l’attrice ha scelto un long dress firmato Jean Paul Gautier, della collezione Spring 2023, disegnato da Haider Ackermann. Si tratta di un abito bicolore, rosa sul retro, nero sul davanti. Bella Hadid : la supermodella statunitense ha incantato tutti con un look nude dall’effetto vedo non vedo. L’abito, firmato Saint Laurent, è caratterizzato da drappeggi lungo la silhouette e da strati in tulle sul décolleté, lasciando così i capezzoli in vista.

: la supermodella statunitense ha incantato tutti con un look nude dall’effetto vedo non vedo. L’abito, firmato Saint Laurent, è caratterizzato da drappeggi lungo la silhouette e da strati in tulle sul décolleté, lasciando così i capezzoli in vista. Jessica Wang: l’influencer ha puntato sul black & white, con un vestito firmato Harris Reed, senza spalline e con una gonna a petali. A completare il look un paio di guanti lunghi di colore nero.

l’influencer ha puntato sul black & white, con un vestito firmato Harris Reed, senza spalline e con una gonna a petali. A completare il look un paio di guanti lunghi di colore nero. Winnie Harlow: la supermodella ha sfilato sul red carpet di Cannes con un abito ricoperto da perle bianche, abbinato a un cappello a falda larga. Il tutto firmato Tamara Ralph.

la supermodella ha sfilato sul red carpet di Cannes con un abito ricoperto da perle bianche, abbinato a un cappello a falda larga. Il tutto firmato Tamara Ralph. Maria Bakalova : l’attrice bulgara ha scelto un abito Haute Couture firmato Dolce & Gabbana, caratterizzato da un bustier in stile lingerie e una gonna dipinta a mano con strati in tulle di colore verde.

: l’attrice bulgara ha scelto un abito Haute Couture firmato Dolce & Gabbana, caratterizzato da un bustier in stile lingerie e una gonna dipinta a mano con strati in tulle di colore verde. Candice Swanepoel: la supermodella sudafricana ha scelto un vestito midi con gonna strutturata firmato Vivienne Westwood.

La 77esima edizione del Festival di Cannes è partita ufficialmente il giorno 14 maggio 2024 e si concluderà il prossimo 25 maggio. Sono 22 i film in concorso a contendersi la Palma D’Oro, tra cui il film “Parthenope” del nostro Paolo Sorrentino. Nel corso della serata di inaugurazione della kermesse, è stata consegnata, dal parte dell’attrice francese Juliette Binoche, la Palma D’Oro alla carriera all’attrice 75enne Meryl Streep. Per quanto invece riguarda la giuria di questa 77esima edizione della kermesse cinematografica, abbiamo lo sceneggiatore e fotografo turco Ebru Ceylan, l’attrice francese Eva Green, l’attrice americana Lily Gladstone, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista, produttore e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il produttore e attore francese Omar Sy e il regista giapponese Kore-Eda HiroKazu. Infine la presidente di giuria è la regista, attrice e sceneggiatrice Greta Gerwin. Chi vincerà quest’anno? Staremo a vedere.

