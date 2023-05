Il Festival di Cannes 2023 è giunto al termine: scopriamo insieme tutti gli outfit e i look da uomo da copiare.

Sabato 27 maggio si è ufficialmente chiuso il sipario sul Festival di Cannes 2023. L’appuntamento più atteso nel mondo del cinema, giunto alla sua 76esima edizione, non ha deluso le aspettative. Il red carpet ha visto sfilare numerose celebrità che hanno incantato il pubblico con i loro strepitosi outfit. Dunque… ecco tutti i look uomo da copiare visti durante la celebre kermesse cinematografica. Tantissime idee da cui poter prendere ispirazione per le vostre serate!

Festival di Cannes 2023: look e outfit uomo da copiare

Johnny Depp

Iniziamo con uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Stiamo parlando di Johnny Depp, ritornato in grande stile sulle scene cinematografiche con il suo ruolo da protagonista nel film Jeanne du Barry di Maiween nel ruolo di Re Luigi XV. In occasione di questo speciale evento, l’attore ha indossato una giacca nera doppio petto, con pantalone elegante e camicia bianca. Immancabili i suoi occhiali da sole.

Guillaume Canet

Sofisticato e raffinato Guillaume Canet in un meraviglioso completo blu notte firmato Giorgio Armani. Per completare papillon abbinato e scarpe stringate in vernice nera.

Gianmarco Saurino

Un altro look uomo da copiare è quello di Gianmarco Saurino, giovane attore italiano diventato celebre grazie al suo ruolo nella serie Che Dio ci aiuti. Sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2023 ha scelto uno smoking di Etro caratterizzato da particolari dettagli sulla giacca.

Charles Melton in Boss

Se preferisci uno stile più casual puoi prendere ispirazione dall’outfit firmato Boss di Charles Melton. L’attore statunitense ha scelto un coordinato composto da giacca e pantaloncino a righe. Ha poi abbinato una semplice canotta bianca e delle scarpe sportive.

Vincent Lacoste

Vincent Lacoste, invece, ha scelto un look perfetto per chi ama l’eleganza ma non vuole rinunciare alla comodità. Completo sartoriale sui toni del nero e sneakers bianche.

Morgan Bailey

Il Festival di Cannes 2023 si dimostra, ancora una volta, al passo con le tendenze. Tra i numerosi look uomo da copiare troviamo quello di Morgan Bailey che sceglie un outfit sui toni del marrone, colore di tendenza per questa stagione. Maglioncino pastello, pantalone dal taglio largo, cintura e scarpe con logo Louis Vuitton.

Leonardo DiCaprio

Potevamo non menzionare Leonardo DiCaprio? Star del cinema e icona di moda. Anche lui si è lasciato conquistare dal colore del momento, scegliendo un elegante completo griffato Dior.

Martin Scorsese

Non solo tonalità scure! A portare un po’ di allegria e colore sul red carpet del Festival di Cannes 2023 ci pensa Martin Scorsese. Il celebre regista statunitense ha indossato una giacca crema, una camicia azzurra e scarpe marroni.

Matteo Berrettini

A sfilare sul tappeto rosso della 76esima edizione della kermesse cinematografica anche Matteo Berrettini, che ha debuttato con la sua nuova fidanzata Melissa Satta. Il campione di tennis ha scelto un completo color avorio firmato Boss: pantaloni, giacca a doppiopetto con camicia bianca. A completare il look un paio di scarpe nere lucide e collane girocollo sui toni del nero e del silver.