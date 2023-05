Primo red carpet per la nuova coppia Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due hanno sfoggiato a Cannes un look acromatico elegantissimo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sfilano insieme sul loro primo red carpet. La nuova coppia, ormai ufficiale ed esposta, ha calcato il tappeto rosso dell’amfAR Gala 2023, l’evento più chic tenuto in parallelo al Festival di Cannes. I due hanno scelto di accendere i flash sfoggiando, entrambi, look total white acromatico, per un perfetto effetto matchy.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme sul red carpet di Cannes: il look acromatico

Sorridenti e sicuri di sé davanti ai riflettori, Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno scelto di partecipare all’amfAR Gala 2023 sfoggiando entrambi un look acromatico. Total white per lei, un bianco tendente al panna per lui, la coppia ha voluto cavalcare l’onda del matchy-matchy, per un risultato cool ed elegante allo stesso tempo.

Melissa Satta ha scelto un completo di Stella McCartney: pantaloni dritti a sigaretta e giacca lunga con ampia scollatura. Il tocco di classe? Lingerie in vista come da tendenza, scarpe gioiello e pochette firmate Roger Vivier e gioielli Chopard en pendant. Un mix candido di luce e di eleganza.

Matteo Berrettini, invece, ha scelto un completo color avorio firmato Boss: pantaloni, giacca a doppiopetto lasciata allacciata e camicia bianca intravista al di sotto. A completare il look, il campione di tennis sceglie un paio di scarpe nere lucide, per dare un tocco spezzato all’outfit candido. Berrettini opta infine per alcune collane girocollo sui toni del nero e del silver: sobrio ed elegante.

Una sintonia, che seppure acromatica, ha confermato quanto il loro feeling (anche fashion) tra Satta e Berrettini sia potente. Il loro primo red carpet insieme ha acceso i flash di tutte le macchine fotografiche presenti e il risultato, guardando i loro look, ha toccato la perfezione assoluta.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme sul red carpet di Cannes: l’amore vince sulle critiche

La conduttrice televisiva e il campione di tennis hanno letteralmente spiazzato tutti a Cannes 2023. L’arrivo sul red carpet dell’amfAR Gala ha messo tacere in una manciata di secondi critiche e commenti che da mesi ormai li riguardano. La loro presenza alla kermesse francese ha voluto dimostrare che nonostante le cattiverie che possono essere mosse, specie sui social, l’affinità tra i due è più potente di qualsiasi altra cosa. Per la prima volta insieme su un red carpet così importante, Satta e berrettini hanno voluto dire a tutti che loro sono forti e lo sono insieme. A sottolineare tale forza ci pensa anche la moda: un colore bianco pulito, una tonalità lucente che li abbina da testa a piedi, Un chiaro messaggio di unione anche nelle difficoltà, un’importante dimostrazione sociale che insieme si può affrontare tutto. I loro look acromatici a Cannes 2023 diventano delle vere e proprie tele bianche su cui potere scrivere qualcosa di unico, come la loro storia d’amore.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, critica in più, critica in meno, hanno incantato tutti al Festival di Cannes 2023. Eleganti, raffinati e soprattutto sorridenti e felici, la loro apparizione sul red carpet non poteva essere più emozionante, oltre che super fashion.