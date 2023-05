Johnny Depp e Al Pacino nel biopic su Modigliani

Dopo il lungo e turbolento processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, Johnny Depp volta pagina e torna sulle scene cinematografiche. In occasione del Festival di Cannes 2023, in programma dal 16 al 27 maggio, vedremo nuovamente il celebre attore statunitense sul grande schermo nel film Jeanne du Barry di Maiween nel ruolo di Re Luigi XV.

Ed ora, dopo ben 25 anni, decide di tornare dietro la macchina da presa in qualità di regista. Ed in grande stile aggiungerei! Per il suo biopic su Amedeo Modigliani, infatti, ha scelto un cast a dir poco stellare. I personaggi principali della pellicola saranno Al Pacino, Riccardo Scamarcio e Pierre Niney.

Johnny Depp, il biopic su Amedeo Modigliani: le prime anticipazioni sulla trama

Basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, il film racconterà la storia del famoso pittore e scultore Amedeo Modigliani durante la sua permanenza Parigi nel 1916. In primo piano, la vita dell’artista italiano attraverso 48 ore turbolente e movimentate che lo vedono in fuga dalla polizia per le strade e i bar della Parigi devastata dalla guerra. Il suo desiderio di porre fine prematuramente alla sua carriera e lasciare la città viene respinto dai colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo, il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Amedeo Modigliani chiede consiglio al suo mercante d’arte polacco e amico Leopold Zborowski, ma si trova di fronte al collezionista d’arte internazionale Gangnat che potrebbe cambiargli la vita. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare durante il periodo autunnale a Budapest. La pellicola, invece, sarà presentata tra pochi giorni proprio in occasione del Festival di Cannes 2023.

Il cast stellare

Stando a quanto riporta il tabloid Deadline, ad interpretare il protagonista, ovvero Amedeo Modigliani, sarà Riccardo Scamarcio. L’attore e produttore cinematografico italiano è noto al pubblico grazie ai suoi ruoli in film come Io che amo solo te, La scuola cattolica, Mine Vaganti e tanti altri. Mentre il vincitore del Cesar Award Pierre Niney vestirà i panni dell’artista francese Maurice Utrillo. Il grande Al Pacino invece sarà il collezionista d’arte Gangnat. Al momento ancora non sappiamo il cast completo, probabilmente verrà annunciato nei prossimi giorni, ma questi tre nomi bastano per farci intuire che sarà un film davvero spettacolare.

Johnny Depp e Al Pacino tornano a collaborare insieme

E per la gioia di tutti i fan, Johnny Depp e Al Pacino tornano a lavorare insieme. Ricordiamo, infatti, che questa non è la loro prima collaborazione. I due hanno recitato in Donnie Brasco, film poliziesco del 1997. Due grandi stelle di Hollywood che hanno ormai conquistato il cuore di milioni di spettatori. Per Johnny Depp, invece, questo sarà il suo secondo lungometraggio da regista dopo The Brave-Il coraggioso del 1997. Siete curiosi? Aspettiamo con ansia ulteriori aggiornamenti!