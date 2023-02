Divorzio in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez? Una fonte afferma di averli pizzicati fuori da uno studio legale, dove si sarebbero recati per parlare della separazione.

Ferragni e Fedez: divorzio nell’aria?

Quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 tra Fedez e Rosa Chemical ha portato il rapper ad avere seri problemi coniugali con Chiara Ferragni.

Stando a quanto sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, i due potrebbero essere vicini al divorzio.

Ferragni e Fedez dall’avvocato

Secondo l’utente che ha contattato Deianira, Fedez e la Ferragni sono stati avvistati fuori dall’ufficio dell’avvocato, dove si sarebbero recati per discutere della separazione. A quanto pare, la paparazzata del giorno di San Valentino li ritrae proprio davanti al portone dello studio legale. E’ bene sottolineare che Federico e Chiara potrebbero essere andati dall’avvocato anche per altri motivi che non hanno nulla a che fare con il presunto divorzio.

Ferragni e Fedez: cosa sta succedendo?

Mentre la Ferragni continua a postare contenuti che riguardano soprattutto il suo lavoro, Fedez non pubblica più foto dalla fine di Sanremo 2023. Il motivo per cui il rapper abbia scelto la strada del silenzio è sconosciuto, ma secondo i fan c’entra la crisi con Chiara. Al momento, i Ferragnez hanno deciso di non parlare pubblicamente di quanto sta accadendo tra loro.