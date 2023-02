Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avuto un battibecco a Sanremo e, secondo indiscrezioni, nelle ultime ore l’influencer si sarebbe recata a cena fuori con alcuni amici e senza suo marito.

Chiara Ferragni: i retroscena sulla lite

Secondo i rumor in circolazione sarebbe in corso una lite tra Chiara Ferragni e Fedez e nelle ultime ore l’influencer avrebbe deciso di recarsi a una cena con amici e senza portare con sé il marito.

L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che i due avrebbero battibeccato nel backstage di Sanremo 2023 e, secondo un autore che era lì presente, Fedez avrebbe cercato di arginare senza successo l’ira della moglie: “Non potevo non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto”, ha scritto l’autore sui social.

Sempre secondo le indiscrezioni circolate in rete l’influencer avrebbe chiesto alla sua guardia del corpo di impedire al rapper di entrare nel suo camerino e da giorni ormai i due si sono trincerati dietro al più totale silenzio. Chiara Ferragni ha ringraziato via social tutti coloro che le sono stati accanto durante la messa in onda della kermesse, ma ha evitato di menzionare suo marito. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti sui social sono impazienti di saperne presto di più.