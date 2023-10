I Ferragnez sono pronti per festeggiare Halloween: i costumi conquistano i fan

I Ferragnez sono pronti per festeggiare Halloween. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, i costumi scelti da Chiara, Fedez, Leone e Vittoria.

Ci siamo, mancano pochissime ore alla notte di Halloween. Chiara Ferragni, attraverso un post condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha svelato i costumi scelti da lei e dalla sua famiglia, il marito Fedez e i figli, Leone e Vittoria. I Ferragnez, per questo Halloween 2023, hanno deciso di travestirsi dalla famiglia di Super Mario. Quindi i Ferragnez hanno deciso di non travestirsi da personaggi paurosi, come si è soliti fare a Halloween, ma hanno optato per uno dei personaggi più amati dei videogiochi. Quindi, per la precisione, Leone è diventato Mario, Vittoria la Principessa Peach, Chiara Ferragni Luigi e Fedez nei panni del funghetto Toad. Il loro cane, Paloma, è stata vestita da Browser, ovvero l’antagonista principale di Mario e di suo fratello Luigi. In una delle storie pubblicate su Instagram, Chiara Ferragni ha spiegato che questo era uno dei sogni del piccolo Leone, che finalmente è divenuto realtà. La carrellata di foto pubblicate da Chiara Ferragni ha conquistato i fan, che hanno gradito molto i costumi scelti dai Ferragnez.

Halloween: tutti i costumi dei Ferragnez

Non è un segreto che a Chiara Ferragni la festa di Halloween piaccia in maniera particolare, avendo tra l’altro vissuto per diverso tempo negli Stati Uniti, dove Halloween è una delle feste più amate in assoluto, tanto che già da inizio ottobre si cominciano a vedere le prime decorazioni a tema davanti alle abitazioni. Nel corso degli anni sono tanti i costumi indossati dai Ferragnez, vediamo insieme quali sono stati i più belli: