Non sapete come travestirvi per la festa di Halloween 2023? Siete nel posto giusto. All’interno di quest’articolo vedremo insieme come travestirsi per il party più terrificante dell’anno seguendo i consigli della supermodella tedesca Heidi Klum.

Heidi Klum ci insegna come travestirci per il party di Halloween 2023

Ci siamo, manca davvero pochissimo alla notte più terrificante dell’anno. Domani, martedì 31 ottobre 2023, si festeggia infatti la festa di Halloween, festa nella quale si è soliti travestirsi da creature e personaggi spaventosi e andare a bussare nelle case per chiedere “Dolcetto o Scherzetto?”. Questa festa è festeggiata soprattutto negli Stati Uniti, dove anche le abitazioni vengono decorate a tema. Negli ultimi anni anche in Italia Halloween è diventata una festa molto amata, sono tanti infatti i party organizzati in tutta Italia. Ma, come travestirsi? Heidi Klum, la supermodella tedesca, è nota al pubblico anche per la sua passione per i travestimenti per Halloween, lo scorso anno, per esempio, si è travestita da verme gigante, coinvolgendo anche il marito, Tom Kaulitz, il quale si è travestito da pescatore. In passato, Heidi ha rivelato che inizia a pensare a come vestirsi per Halloween già un anno prima e che prende ispirazione dai viaggi, dagli incontri e dalle immagini che ha visto sui social o sulle riviste. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Heidi Klum ha condiviso una storia nella quale parlava del costume scelto per quest’anno: “ho passato notti insonni a pensarci e devo dirvi che adoro questo costume. Sento che sarà uno spettacolo”. C’è tanta curiosità per sapere che costume ha scelto quest’anno Heidi, non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo!

Vediamo adesso insieme i costumi più belli e particolati scelti da Heidi Klum nel corso degli anni.

Heidi Klum: i costumi sfoggiati dalla supermodella nel corso degli anni

Come abbiamo appena visto, Heidi Klum è davvero un’amante della festa di Halloween. In attesa di scoprire il costume da lei scelto per questo 2023, vediamo insieme i più belli che ha sfoggiato nel corso degli anni e dai quali potete prendere ispirazione, nel caso ancora non sappiate ancora cosa indossare:

2010 : a Halloween 2010 Heidi Klum si è vestita da Transformer, nei colori del rosso e del viola.

: a Halloween 2010 Heidi Klum si è vestita da Transformer, nei colori del rosso e del viola. 2011 : qui invece ha deciso di vestirsi da scimmia pelosa insieme all’ex marito Seal.

: qui invece ha deciso di vestirsi da scimmia pelosa insieme all’ex marito Seal. 2012: uno forse dei costumi più inquietanti, nel 2012 Heidi si è travestita da cadavere, con il primo strato di pelle strappato.

uno forse dei costumi più inquietanti, nel 2012 Heidi si è travestita da cadavere, con il primo strato di pelle strappato. 2013: in questa occasione la bella modella ha deciso di vestirsi da vecchietta, con rughe, capelli bianchi, pelle raggrinzita.

in questa occasione la bella modella ha deciso di vestirsi da vecchietta, con rughe, capelli bianchi, pelle raggrinzita. 2014: uno dei costumi più belli scelti da Heidi e più appariscenti, ovvero una farfalla psichedelica.

uno dei costumi più belli scelti da Heidi e più appariscenti, ovvero una farfalla psichedelica. 2015: costume questo scelto da tante donne, ovvero Jessica Rabbit.

costume questo scelto da tante donne, ovvero Jessica Rabbit. 2017: ecco Heidi in versione lupo mannaro di “Thriller” di Michael Jackson.

ecco Heidi in versione lupo mannaro di “Thriller” di Michael Jackson. 2018 : altro costume super gettonato, Heidi nel 2018 si è trasformata in Fiona dal film “Shrek”.

: altro costume super gettonato, Heidi nel 2018 si è trasformata in Fiona dal film “Shrek”. 2019 : qui invece abbiamo visto la modella vestita da alieno.

: qui invece abbiamo visto la modella vestita da alieno. 2022: lo scorso Halloween Heidi Klum si è vestita da verme gigante.

E voi, come vi vestirete quest’anno?

