Come fare per realizzare le decorazioni di Halloween con le mollette da bucato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come realizzare decorazioni di Halloween con le mollette da bucato: idee e consigli

È tempo di Halloween, mancano davvero poche ore alla notte più terrificante dell’anno. Domani, martedì 31 ottobre 2023, in diverse parti del mondo si festeggia Halloween, festa nella quale si è soliti travestirsi da mostri e personaggi spaventosi, mentre i più piccoli, anch’essi con il loro costume, bussano alle porte delle case chiedendo “Dolcetto o Scherzetto”? Questa festa viene festeggiata soprattutto negli Stati Uniti dove, già da inizio ottobre, cominciano a vedersi le prime decorazioni all’esterno delle case. Da qualche anno anche nel nostro Paese si è soliti festeggiare Halloween, sono tante infatti le feste in programma da nord a sud, e tanti sono i costumi che si possono trovare in giro per negozi. E, per quanto riguarda le decorazioni? Se non volete spendere soldi, vediamo adesso insieme come fare per realizzare le decorazioni di Halloween usando le mollette da bucato che tutti solitamente abbiamo in casa e che spesso vengono inutilizzate. Questa, tra l’altro, è una cosa che potete fare insieme a i vostri bambini, per stimolare la loro creatività. Per prima cosa raccogliete tutte le mollette che avete, dopo di che decidete che tipo di decorazioni volete fare: ragni, streghe, zucche, vampiri, lupi mannari eccetera. Con della pittura colorate le mollette, possibilmente di nero e di arancione, che sono i due colori che meglio rappresentano la festa di Halloween. Una volta pronte le mollette potete disegnare la sagoma della decorazione scelta e poi ritagliarla. Adesso potete cercare in casa vari materiali, come per esempio dei bottoni, che possono essere utilizzati per fare gli occhi, mentre per i capelli si possono usare dei fili di lana fissati con degli spilli. Infine non resta che colorare le varie sagome ritagliate e attaccarle con le mollette da bucato per tutta casa.

Halloween: costumi fai da te

Non solo le decorazioni, ma anche i costumi per Halloween si possono creare direttamente a casa propria, senza bisogno di recarsi in un negozio e acquistare un costume già pronto. Vediamone insieme come realizzare i costumi più diffusi:

Fantasma : sicuramente uno dei costumi più diffusi, per farlo basta prendere un vecchio lenzuolo bianco, intagliarlo al fine di realizzare gli occhi e la bocca e cucire i due lembi sotto le braccia.

: sicuramente uno dei costumi più diffusi, per farlo basta prendere un vecchio lenzuolo bianco, intagliarlo al fine di realizzare gli occhi e la bocca e cucire i due lembi sotto le braccia. Strega : per realizzare questo costume vi servirà una lunga gonna nera da abbinare a un top dello stesso colore e un cappello da strega che potete realizzare con del cartoncino. Lunghe unghie nere a completare il look.

: per realizzare questo costume vi servirà una lunga gonna nera da abbinare a un top dello stesso colore e un cappello da strega che potete realizzare con del cartoncino. Lunghe unghie nere a completare il look. Zombie: prendete dei vestiti rovinati e degli scarponi rotti, infine dipingetevi il viso di verde.

prendete dei vestiti rovinati e degli scarponi rotti, infine dipingetevi il viso di verde. Pirata: occorrono un paio di pantaloni neri, una camicia bianca, un gilet nero e un cappello. Nei negozi di giocattoli potete trovare una spada giocattolo per ultimare il look.

