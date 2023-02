Vittorio Sgarbi si è scagliato contro il Festival di Sanremo 2023 e ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Fedez e Chiara Ferragni.

Vittorio Sgarbi e Sanremo 2023

Vittorio Sgarbi ha bollato la nuova edizione del Festival di Sanremo come “insignificante” e per finire se l’è presa con Fedez e Chiara Ferragni, che secondo lui non avrebbero meritato un ruolo di spicco all’interno della kermesse.

“Miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla”, ha dichiarato in merito allo show, e ancora: “Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare”. Amadeus, Chiara Ferragni e Fedez replicheranno alle parole del noto critico d’arte? Già in passato Sgarbi aveva preso di mira la coppia d’oro dei social, più chiaccherata che mai dopo la partecipazione (di entrambi) alla kermesse.

Fedez in particolare ha fatto discutere il mondo della politica per via del suo bacio (e del rapporto simulato) con Rosa Chemical che, a quanto pare, gli sarebbe costato anche una sfuriata da parte di sua moglie. Al momento il rapper non ha replicato alle accuse ma in tanti hanno trovato fuori luogo la sua partecipazione allo show. Il rapper si è esibito con gli Articolo 31, ha fatto un rap contro alcuni esponenti politici e infine si è messo al centro dell’attenzione con l’esibizione di Rosa Chemical.