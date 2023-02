Dopo il suo controverso coming out in diretta tv e dopo le sue accuse contro la sua ex, Letizia Porcu, Federico Fashion Style ha confessato perché sarebbe intenzionato a mettere da parte il suo lavoro.

Federico Fashion Style: il lavoro

Federico Fashion Style è reduce dalla sua controversa rottura da Letizia Porcu, la made di sua figlia Sophie Maelle. L’hair stylist dei vip ha avuto diverse discussioni con la madre della bambina perché, a suo dire, non gliela lascerebbe vedere ogni volta che vuole. Attraverso i social Federico Lauri ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato perché quest’anno non sarebbe stato presente a Sanremo:

“No, quest’anno ho deciso di dedicare più tempo a Sophie e meno al lavoro.

Anche se a malincuore mi dispiace non esserci ma l’amore per Sophie vince su tutto”, ha dichiarato.

Di recente il parrucchiere dei vip è stato ospite a Verissimo e ha fatto per la prima volta coming out in diretta tv. Lauri ha confessato anche che la sua ex, Letizia Porcu, fosse a conoscenza da tempo del suo orientamento e che, nonostante entrambi frequentassero altre persone, avrebbero deciso di restare insieme per il bene della bambina.

In tanti sui social hanno dimostrato di non credere alla sua versione e si sono scagliati contro l’hair stylist. La sua ex invece, con enorme stupore di tutti, continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha mai replicato alle accuse nei suoi confronti.