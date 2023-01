Secondo un rumor che si è diffuso a macchia d’olio in rete, Federico Lauri (alias Federico Fashion Style) si sarebbe deciso a fare coming out durante la sua ultima intervista a Verissimo.

Federico Fashion Style: il coming out

Federico Lauri alias Federico Fashion Style avrebbe fatto outing durante la sua ultima intervista a Verissimo, che andrà in onda domenica 22 gennaio 2023.

Da tempo circolano indiscrezioni sulla presunta omosessualità dell’hair stylist, che però fino a pochi mesi fa è stato legato ufficialmente a Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle.

A pochi mesi dalla rottura l’ex compagna di Federico Lauri è uscita allo scoperto con il dj Vincent Arena, mentre il parrucchiere dei vip si è più volte scagliato contro di lei via social affermando che lei non gli consentirebbe di vedere liberamente sua figlia, Sophie Maelle.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma sembra che nel corso dell’intervista a Verissimo Federico Lauri sia anche tornato a ribadire di aver amato la sua ex, nonostante in seguito abbia intrapreso (come ventilato da alcune ipotesi) una relazione con un uomo misterioso. Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Verissimo e i fan sono impazienti di conoscere la verità sulla vicenda.