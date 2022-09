Federica Pellegrini si confessa dopo il matrimonio con Matteo Giunta. La campionessa ha rivelato di essere molto gelosa e di avere i codici del telefono di suo marito.

Federica Pellegrini si racconta dopo il matrimonio con Matteo Giunta

La vita di Federica Pellegrini lontana dall’acqua è piena di bellezza.

La sua vita dopo il ritiro le ha regalato tante emozioni, compresa quella del matrimonio, nonostante avesse paura di provare un forte vuoto senza il nuoto. “Dopo il ritiro, ho cominciato a fare tremila cose, non sono stata a casa a guardare il soffitto” ha dichiarato Federica Pellegrini, che ha sposato Matteo Giunta, dopo dieci anni da quando ha iniziato ad allenarsi con lui. Per lei, che è cresciuta in una famiglia molto unita, come ha raccontato in un’intervista sul Corriere, il matrimonio era un sogno.

Matteo Giunta è l’uomo della sua vita perchè è il suo opposto. “Io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene. Io innesco, lui disinnesca” ha dichiarato la campionessa.

“Siccome con lui è assolutamente impossibile litigare, ogni tanto, io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per cavolate incredibili, solo per chiuderlo in un angolo e vedere una sua reazione” ha spiegato, raccontando che il motivo più assurdo per cui hanno litigato è perché lui non la chiamava abbastanza mentre lei era in vacanza con le amiche.

“Non sono abituata ai non gelosi. Io lo sono, un po’ di natura e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dello sport preferito dei maschi: il tradimento” ha aggiunto la Pellegrini.

Federica Pellegrini parla dei tradimenti subiti e della sua gelosia: “Ho i codici del suo telefono”

Federica Pellegrini ha spiegato di essere stata tradita in passato. “Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico: fidarmi totalmente è difficile. A volte, quelle paure tornano fuori e si fanno sentire” ha dichiarato. “Ho lasciato, ho perdonato, ho rilasciato e riperdonato. Poi, passato l’innamoramento, mi sono resa conto che perdonare era sbagliato” ha aggiunto, ammettendo di aver tradito anche lei, ma sempre alla fine della relazione. La campionessa ha ammesso di fare qualche scenata ogni tanto, e di averne fatta una per dei messaggi su Instagram. Federica Pellegrini ha anche confessato di avere i codici del telefono di suo marito e di spiarlo ogni tanto, anche se lui lo sa e non li ha mai cambiati.

La donna è molto innamorata e ha descritto suo marito come un uomo bello, interessante e intelligente. “Condividiamo un’anima wild: viviamo in costume, scalzi, coi capelli bagnati, prendiamo, partiamo. Avevamo anche pensato di sposarci in spiaggia, col bagno finale, ma ha prevalso la tradizione. Ed è l’uomo giusto anche perché ha accettato di programmare la sua vita con me in base a quattro cani: cosa non scontata” ha dichiarato. “I cani rimarranno quattro. I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia” ha aggiunto la campionessa.

Federica Pellegrini: la vita dopo il nuoto

La cosa che le è piaciuta di più della vita dopo il nuovo è “il weekend lungo“. Ha fatto una bella crociera con la mamma fra Mar Rosso e Giordania ed è pronta per portare avanti qualche progetto nel mondo del nuoto, anche se ama molto anche la tv. Federica Pellegrini continua ad allenarsi ed è felice della carriera che è riuscita ad avere, con grandi successi. Dopo il nuoto si sente più aperta. “Crescendo, ho capito che non tutti vogliono farmi del male. È una cosa su cui ho lavorato e un pochino è stato merito di Italia’s Got Talent” ha aggiunto. “Quando vinci la prima medaglia a 16 anni, c’è chi si avvicina solo perché sei la Pellegrini, chi ti vuole sfruttare in qualche modo, chi ti fa del male personalmente. Essendo molto giovane, la tendenza è stata chiudermi a riccio. E sono stata considerata l’antipatica chiusa” ha spiegato.

Ora si sente molto più aperta e ha raccontato che ride molto spesso. “Io non sono felice 24 ore al giorno tutti i giorni, ma è proprio raro che sia veramente triste” ha spiegato. “La felicità è una conquista recente: è difficile rendersi conto di quello che si ha, non è sempre tutto perfetto, ma, ora, anche se succede qualcosa di brutto, mi sento fortunata di avere la mia famiglia, mio marito, la mia vita” ha aggiunto.