Praticamente tutti adorano Federica Panicucci, sempre con il sorriso e tanto dolce quando la vediamo sul piccolo schermo. Lei ha una lunghissima carriera alle spalle, è sempre stata molto amata da grandi e piccini e oggi, alla soglia dei 50 anni, è ancora una splendida donna che dimostra decisamente meno anni di quelli che ha. Però ultimamente sul web circola qualche fotografia impietosa del prima e dopo il passaggio al trucco, che la ritrae in un momento di vita quotidiana, lontano dalle luci dei riflettori, e i fans la trovano decisamente irriconoscibile così al naturale, senza trucco e senza i capelli perfetti.

Federica Panicucci: il prima e il dopo

Siamo abituati ad una Federica Panicucci impeccabile, con il trucco perfetto e i capelli biondi pettinati in maniera da far invidia a tutte le donne. Per non parlare del sorriso, bianco che più bianco non si può. E dell’abbigliamento, curato nei minimi dettagli sia quando si trova in tv che quando viene paparazzata o nelle foto di tutti i giorni che pubblica sui social. Questo fa parte del suo fascino e ha fatto innamorare i suoi tanti ammiratori che la seguono fin dai tempi del ‘Gioco delle coppie’ e del ‘Festivalbar’.

Eppure anche lei è una donna umana e in alcune immagini che circolano su web che sono state rubate mentre la Panicucci si trovava in mare, è decisamente irriconoscibile. Ok, i paparazzi sono sempre impietosi quando ci si mettono, però non si può negare che l’aspetto al naturale della presentatrice sia un po’ diverso da quello che ha a ‘Mattino Cinque’. Anzi qualcuno parla di un prima e dopo, cioè del passaggio al trucco e al parrucco a Canale 5 in grado di trasformarla completamente.

Federica Panicucci: età e cambiamenti

Al di là della magia che fa il make up, i maligni avrebbero già avanzato l’ipotesi di qualche intervento di chirurgia estetica per Federica Panicucci. Altrimenti non si spiega come faccia ad essere così perfetta a 51 anni.

Lei in realtà ha dato la sua ricetta di bellezza qualche tempo fa attraverso un’intervista in cui spiega che esce poco, dorme molto, sta attenta all’alimentazione e non ha bisogno di molta attività fisica. Però le malelingue ci sono sempre e con loro chi dà credito alle voci più disparate.

Fatto sta che effettivamente la popolare presentatrice tv senza trucco sembra davvero un’altra donna. Una bella donna, non c’è dubbio, ma non quella dal sorriso smagliante che ci dà il buongiorno ogni mattina se ci colleghiamo su Canale 5 dalle 8:40 alle 10:50.

I capelli lunghi e bagnati dall’acqua di mare non sono diversi da quelli di qualunque altra donna che si è appena immersa in acqua. lo sguardo è meno ammaliante senza il mascara che lo sottolinea e anche l’incarnato, complice un’abbronzatura non omogenea, nella fotografia dei paparazzi è meno uniforme.

Certo, se si scorrono le fotografie del profilo Instagram della Panicucci, anche quelle in cui è in vacanza, si vede che si copre sempre il viso con grandi occhiali da sole quando non è truccata. E che ha un fisico che difficilmente si può avere, così scolpito, senza qualche seduta settimanale in palestra. Ok essere un dono di Madre Natura, ma forse la bella Federica non ce la racconta del tutto giusta.