Fascia per capelli: l’accessorio must have della primavera

Dalle perline e fiori, sino a quelli con cristalli oppure in stampa animalier, sono i modelli di fascia per capelli per la primavera.

Da sempre, gli accessori sono parte del look dal momento che aiutano a impreziosirlo e abbellirlo. Tra i vari accessori della primavera, vi è il ritorno della fascia per capelli che aiuta a migliorare la capigliatura grazie anche ai tanti modelli a disposizione. Scopriamo quali sono le ultime proposte e come indossarla nel modo migliore.

Fascia per capelli

Considerata molto pratica e versatile, la fascia per capelli è stato un accessorio molto ambito negli anni 2000, ma che ancora oggi continua ad attirare fascino e consensi da parte di tutti. Se usata nel modo giusto, può sicuramente dare una svolta e un cambiamento al proprio look, ma bisogna sapere come indossarla e applicarla alla chioma.

Si adatta molto bene sia ai capelli lunghi che corti e, in molti casi e occasioni, può essere considerata un accessorio salva look. Per molto tempo, è stato un oggetto usato soprattutto in casa oppure in palestra, ma ad oggi, è possibile utilizzarla anche in altri momenti e occasioni, per via delle tante declinazioni e varianti disponibili in commercio.

La versione originale della fascia per capelli permette di incorniciare e illuminare il volto, mentre le varianti multicolor e maxi hanno il compito di abbracciare la chioma. Nasce come simbolo dello stile preppy e prende ispirazione dai college inglesi degli anni Cinquanta, riuscendo, nonostante il passare degli anni, a rimanere sempre attuale e moderna.

Inoltre, sono diversi gli usi che si può farne: da elastico per capelli, quindi per chiudere la coda o come un fiocco per lo chignon, quindi indicata per un look sbarazzino e fresco. Adatta anche per i capelli ricci dal momento che permette di dare ordine alle chiome e provare a domarli nel modo migliore possibile.

Fascia per capelli: modelli

Un accessorio come la fascia per capelli è tornato di moda in questo periodo, anche grazie alle celebrities e alle influencer che la indossano e l’hanno portata in auge dettando così le tendenze e la moda primaverile. Si può trovare in varie declinazioni: dallo stile boho, l’originale, sino a modelli romantici con perline e fiori che ricordano un po’ gli anni ’70.

Colorata, minimal oppure con stampa a fantasia, sui social questo oggetto sta davvero ottenendo il massimo successo. Si possono trovare sia in versione a tinta unita oppure molto colorate o monocromatiche adatte da abbinare con i capelli sciolti in modo da esaltare il volto e le sue caratteristiche e particolarità.

Nella primavera del 2023, è possibile trovare la fascia per capelli anche nella versione oversize in pelle di colore nero o anche nel modello turbante con fantasia animalier. Al classico colore nero, si può optare anche per altre sfumature pastello che permettono di ravvivare il proprio look dandogli così un tono.

Si trovano anche dei modelli decorati con fiori da indossare come coroncine, uno stile che ben si adatta alla stagione primaverile. Non possono poi mancare le pietre e gli strass con perline e decorazioni per uno stile elegante e chic. Sono diversi poi i colori: dal verde al giallo o arancione in modo da variare il proprio outfit.

Fascia per capelli Amazon

Un accessorio che è disponibile in vari modelli, colori e anche prezzi da non lasciarsi sfuggire sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di fascia per capelli adatti per ogni occcasione scelti tra i più colorati ed eleganti dalle consumatrici con una descrizione di ogni accessorio.

1)Fasce per capelli Weinsamkeit

Sono sei pezzi di fasce elastiche per capelli dallo stile bohémien caratterizzato da applicazioni come le perline. Decorata con diverse perle in cristallo in modo da evidenziare l’acconciatura. Sono sei fasce dagli stili diversi con strass scintillanti. Indicate per uso quotidiano o matrimoni, ecc.

2)Simsly cristallo copricapo

Una fascia per capelli che funge da copricapo da sposa con perline e cristalli Swarovski adatta per acconciare i capelli della sposa. Un accessorio elegante indicato per capelli lunghi e spessi. Sono in argento e aiutano a rendere elegante una cerimonia come il matrimonio o qualche altro evento.

3)Viccess 24 pezzi fasce capelli

Un set di 24 fasce per capelli dallo stile vintage in diversi colori e fantasie. Morbida ed elastica, indicata per ogni occasione e momento della giornata. Sono in colori classici e luminosi indicati per ogni outfit. Adatta anche per vari momenti della giornata, come palestra, shopping, yoga, ecc.

