Dopo l’esplosione di questa moda negli anni ’50, le fasce per capelli hanno conquistato ancora una volta, le teste di tutte. Belle e coloratissime e utili per affrontare i mesi più caldi, soprattutto a chi ha i capelli lunghi.

Ma anche chi li porta corti può divertirsi a completare i propri outfit con questi particolari accessori.

Se state pensando di acquistarle, ricordate che non esistono solo i brand fast fashion, ma anche realtà artigianali italiane che si possono facilmente trovare su social network come Instagram. Ecco alcune delle loro migliori proposte estive.

Migliori fasce estive per capelli

Le fasce per capelli tipicamente indossate dalle donne degli anni ’50, sono tornate di moda ormai da diverse stagioni.

Belle da indossare tutto l’anno, in estate hanno un’utilità in più contro le alte temperature.

In questo articolo vi mostriamo alcuni modelli di fasce per capelli adatti per la stagione realizzate da piccole realtà artigianali facilmente raggiungibili tramite i social network: un ottimo modo per sostenere la mano d’opera del nostro territorio, provato dai mesi di lockdown a causa della pandemia.

Le cartine geografiche

Se sei una di quelle persone che sfrutta l’estate per scoprire posti nuovi, il modello di fascia per capelli adatto a te potrebbe essere quello con la stampa di una cartina geografica.

Generalmente sui toni dell’azzurro e del beige, con il tipico fiocco da legare sopra la testa, sono davvero irresistibili, come quelle de Le Creazioni di Mara.

Quelle alla marinara

Il pattern estivo per eccellenza è quello che alterna righe bianche a quelle blu navy. Perfetto abbinato a vistosi orecchini in oro o in corallo. Sarete pronte per passeggiare tra le vie caratteristiche di qualche città sul mare. Come quella proposta dalla sartoria A di Lab Italia.

L’intramontabile motivo paisley

Quando si parla di motivo paisley si intende la goccia tipicamente raffigurata sulle classiche bandane. Lo stesso pattern si trasferisce sulle fasce, per uno stile davvero intramontabile. Capriccio.19 la propone in una particolare tonalità di grigio con una punta di azzurro.

Quella old school

Se il tuo animo è rock la fasce per capelli più adatta a te è sicuramente quella con stampa old school. Quella di Headband Handmade è in viscosa e ha un’anima in ferretto che permette la classica chiusura a rosa sulla fronte ed è venduta in coppia, per le mamme che vogliono vestirsi in pendant con le proprie bambine.

Pratiche con l’elastico

Tra le fasce per capelli più pratiche ci sono anche quelle con l’elastico. Quella di Farafiná Couture sui toni dell’arancione, del blu e dell’azzurro, ricorda molto le lontane e meravigliose terre dell’Africa.

Il cerchietto

Il regno delle fasce per capelli è accessibile anche per chi li porta corti. La fascia a cerchietto è infatti molto comoda per chi non dispone di una lunga chioma. Quella de I sogni di Maura è anche a pois, un altro pattern intramontabile, perfetto per uno stile Pin Up.