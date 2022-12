All’ultimo minuto, salta l’avventura di Fariba Tehrani al GF Vip. La mamma di Giulia Salemi sarebbe dovuta entrare in Casa il 12 dicembre, ma un grave problema di salute l’ha costretta ad interrompere la quarantena.

Fariba Tehrani salta il GF Vip: l’annuncio

Dopo aver partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani, Fariba Tehrani si è chiusa in quarantena per prepararsi al suo ingresso al GF Vip 7. La mamma di Giulia Salemi avrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa il 12 dicembre, ma ad un passo da questo momento ha dovuto rinunciare per un grave problema di salute. Ad annunciare la brutta notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto come Investigatore social.

Fariba ha un grave problema di salute

Rosica, via Instagram, ha scritto:

“Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”.

Alessandro non ha aggiunto altri dettagli, ma si è limitato a sottolineare che l’avventura di Fariba al GF Vip è saltata per un problema di salute.

Cosa è successo a Fariba?

Per il momento, Fariba non ha commentato la faccenda. Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto la via del silenzio. I fan dei Prelemi sperano solo che la Tehrani non abbia nessun problema di salute preoccupante.