Falla girare: trama, cast, dove vederlo

Giampaolo Morelli sta per tornare alla regia di un nuovo film che arriverà oggi, 25 novembre 2022, su Prime Video. Il regista e attore si è fatto conoscere per aver diretto e interpretato nel 2020 la pellicola 7 ore per farti innamorare e ora ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura di natura decisamente differente.

Vedremo a breve, infatti, la particolare trama del nuovo film di Morelli, che si intitola Falla girare – The last joint, che promette ilarità a non finire e persino qualche spunto romantico, classificandosi nel genere action-comedy. Veniamo però alla trama senza dubbio originale di Falla girare.

Falla Girare: trama del film di Giampaolo Morelli

La storia si ambienta in un futuro prossimo e ipotetico nel quale si sta verificando un pericoloso attacco alla libertà di tutti: un virus ha infatti colpito le piantagioni di cannabis in tutto il mondo e le sta distruggendo.

La cannabis non esiste più. E con essa, la libertà e la felicità sembrano morire. Ma un giorno accade l’inimmaginabile: la pomposa celebrità di internet Nathan si imbatte in un esemplare maschio della pianta e, determinato a fare fortuna, forma una squallida banda per ottenere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, produrre semi e venderli a caro prezzo. Da influencer in caduta libera a causa di un incidente imbarazzante sui social, Nathan si improvvisa quindi spacciatore (con l’ambizione di diventare poi l’unico produttore di canapa al mondo), assieme a una banda decisamente improbabile composta da figure anche diametralmente opposte tra loro (un influencer da un parte e un intellettuale dall’altra).

Non si può certo dire, quindi, che sia una trama già sentita!

Falla Girare: il cast completo con i componenti dei The Jackal

Il cast di Falla girare – The last joint vanta volti molto noti sia al pubblico cinematografico che al mondo dei social network. Come accennato, Giampaolo Morelli vestirà i panni di Natan, l’influencer sull’orlo del disastro, dunque sarà il protagonista. Ma al suo fianco troveremo due figure che sono molto seguite su Instagram e YouTube in quanto membri del gruppo comico dei The Jackal: parliamo di Fabio Balsamo e Ciro Priello. Il primo vestirà i panni dello spacciatore Oreste Scherillo, mentre il secondo sarà un giornalista dal nome Guglielmo Bonetti.

Nel cast, nel ruolo della poliziotta Sara Nicoletti, troveremo anche Laura Adriani, Arturo Tancredi (che sarà Giovanni Esposito, fratello di Natan), Leopoldo Mastelloni che vestirà i panni di “100 Watt”, boss della camorra e Jun Ichikawa, che sarà invece un boss della mafia cinese. Il film prevede anche la partecipazione speciale di Michele Placido, che farà un’apparizione in qualità di Diego Bassi, un delinquente coinvolto nella vicenda.

Il film verrà rilasciato su Prime Video, come detto, il 25 novembre, data di nascita del regista Morelli, che ha infatti commentato così: “Questo film esce su Prime Video il 25 novembre che è anche il giorno del mio compleanno. E considero il tutto un bellissimo regalo.”

La pellicola è prodotta da Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con la piattaforma di streaming di Amazon.