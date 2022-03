Fabrizio Corona sembra completamente scomparso da Instagram, ma a fare luce sull’accaduto è stato proprio il diretto interessato (attraverso un altro profilo).

Fabrizio Corona torna sui social: le sue parole

Ha usato un altro profilo Instagram per fare chiarezza sulla vicenda che lo vede coinvolto.

L’ex re dei paparazzi, infatti, è stato bloccato dai social e non è mancato il suo duro sfogo.

Per il momento su Instagram si chiama “Il Reietto” e sul suo nuovo profilo dice: “Mi hanno bloccato il profilo perché ho violato le linee guida. I social ormai non possono essere utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi, per commentare ciò che succede.

Cioè dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male tac, arriva quel signore li che ci blocca”.

Parlando di chi lo avrebbe segnalato (il primo step per poi essere bloccati), ha aggiunto: “Arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni perché esprimi giudizi, perché fai commenti, perché esprimi le tue opinioni. Ai tanti nemici che hanno segnalato la mia pagina: potete stare tranquilli, provvederò a fare altrettanto anche se l’invidia – a differenza vostra – non è il mio sport preferito.

Allora a cosa servono i social? Però a poco a poco da questo profilo, dove posso fare quello che voglio, vi insegnerò la comunicazione. Nel frattempo mi faccio una risata in attesa di recuperare il mio profilo”.

Sulla sua situazione subita aveva detto: “I social network, territorio di promesse di libertà. Anche questo luogo si dimostra territorio repressivo, antidemocratico, anti libertario. Ho ricevuto una bella stangata, infatti non troverete per un po’ il mio account, almeno fino a quando i dittatori del pensiero decideranno di schiacciare il magico bottone e quindi ridarmi voce. Non c’è un problema, nonsolo un piano B, è già da un mese che sto lavorando a un progetto di cui vi parlerò prestissimo. Nessuno spegne Fabrizio Corona“.