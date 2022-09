Dopo aver promesso nuove rivelazione sull’affaire Totti-Blasi, Fabrizio Corona si è visto cancellare il suo profilo Instagram e così ha deciso di prendere possesso di quello di suo figlio, Carlos Maria Corona.

Fabrizio Corona: il regolamento cancellato

Per la seconda volta in pochi mesi è stato bloccato il profilo Instagram di Fabrizio Corona, che nelle scorse ore ha annunciato che avrebbe svelato alcune scottanti rivelazioni sul caso Totti-Ilary Blasi (che si sono detti addio tra grande clamore dopo 20 anni insieme).

Dopo che il suo profilo è stato bloccato, Corona ha preso possesso di quello di suo figlio, Carlos Maria Corona, ma dopo la promessa che lo avrebbe usato per svelare ulteriori retroscena si è visto bloccare anche questo secondo profilo. “Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione. Ora sono ca**i vostri! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”, era stato scritto sul profilo di Carlos Maria Corona poco prima che il canale venisse bloccato.

Fabrizio Corona ha dichiarato che in una sorta di “game social” avrebbe svelato poco a poco dei retroscena che sarebbero stati utili a “smascherare” Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel frattempo Ilary Blasi ha incaricato i suoi legali di smentire quanto affermato nelle scorse ore da Roberto D’Agostino a Non è l’Arena, e in tanti sono curiosi di saperne di più.