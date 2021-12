Lo abbiamo conosciuto attraverso la serie tv “The Ferragnez”, ma già dal 2017 Fabio Maria Damato è il general manager di The Blonde Salad, l’ex blog ormai diventata una vera e propria società al cui capo c’è sempre Chiara Ferragni.

Scopriamo di più su di lui, definito dalla stessa imprenditrice digitale come “il suo braccio destro e sinistro”.

Chi è Fabio Maria Damato

Dell’infanzia e del passato di Fabio Maria Damato purtroppo non sappiamo molto, a dispetto del suo lavoro e dei suoi contatti tende infatti ad essere una persona molto riservata. Sappiamo però qualcosa riguardo il suo curriculum, dagli studi alla carriera, legata poi anche a quella che sembra essere la sua passione, ovvero la moda.

Nel 2008, Damato si è infatti laureato all’Università Bocconi di Milano in Economia Aziendale e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come fashion editor per Class Editor e il Corriere della Sera. Ha poi parlato di moda in diversi articoli scritti per diverse testate tra cui Amica e MF Fashion.

Ma è accanto a Chiara Ferragni che Fabio Maria Damato raggiunge la notorietà. Se i più affezionati dell’influencer e del suo brand avevano già avuto occasione di vederlo infatti, il grande pubblico ha avuto la possibilità di conoscerlo attraverso la serie tv disponibile su Amazon Prime.

Fabio Maria Damato ha iniziato a lavorare per The Blonde Salad nel 2017 ed è anche uno dei produttori di “Unposted”, il film che racconta la vita e la carriera di successo di Chiara Ferragni. Con il suo lavoro ha saputo conquistare la fiducia dell’influencer, che lo ha voluto come general manager sia per The Blonde Salad sia per il brand Chiara Ferragni Collection.

La sua passione e la sua esperienza nel mondo della moda gli sono anche valsi il ruolo di “consigliere” di fiducia per gli outfit di Chiara Ferragni che se certi versi può sembrare “frivolo”, acquisisce un certo valore se si considera l’importanza che hanno le tendenze e i look nella vita professionale dell’influencer, che usa il proprio profilo Instagram come una sorta di vetrina virtuale. Il loro rapporto comunque, va oltre la vita professionale.

Come abbiamo già detto, Fabio Maria Damato compare già nei primi episodi della serie “The Ferragnez” e viene presentato dalla stessa Chiara non solo come un suo fidato collaboratore, una figura davvero fondamentale per ogni attività lavorativa che riguardi l’universo “Ferragni”, ma anche come uno dei suoi più cari amici. Damato era presente anche al matrimonio dell’influencer ed è lo stesso manager, nella serie, a raccontare gli inizi della sua amicizia con Chiara.

Il rapporto di profonda fiducia e amicizia tra il Damato e l’influencer, come veniamo a sapere, sboccia proprio nello stesso periodo in cui Chiara aveva intrapreso la sua relazione con Fedez. In “The Ferragnez” Damato racconta di quanto lo strano mix di personalità dei due lo facesse ridere, definendolo anche come il più classico degli esempi degli opposti che si attraggono.