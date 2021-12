Ancora una volta è stata lei la protagonista della serata: Chiara Ferragni ha sfilato sul red carpet di Milano alla premiere della serie tv The Ferragnez. Insieme a lei la famiglia al completo, a partire ovviamente dal marito e i figli.

Sotto le luci dei riflettori anche i genitori della coppia, le sorelle di Chiara e la nonna di Fedez. La regina indiscussa della serata è stata proprio lei: Chiara ha sfoggiato un magnifico abito in tulle di Dior Couture, di un verde petrolio che l’ha fatta risaltare rispetto alla famiglia in total black.

Chiara Ferragni alla premiere di The Ferragnez: il look

Dal 9 Dicembre sarà disponibile su prime video la serie tv non fiction The Ferragnez, incentrata sulla vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez.

Il trailer aveva già conquistato i fan grazie alle rivelazioni personali sulla famiglia, come quella sulla terapia di coppia seguita dai due. Il 2 Dicembre al Cinema Odeon di Milano l’intera famiglia ha sfilato sul tappeto rosso per partecipare alla premiere della serie tv. Ancora una volta, Chiara Ferragni è stata la regina della situazione grazie al suo bellissimo abito firmato Dior Couture. L’influencer aveva già sfilato solo con Fedez alla prima dello show in Spagna: in quell’occasione i due avevano sfoggiato due look coordinati total black.

Questa volta però Chiara ha deciso di risaltare ancora di più, tramite il vestito interamente in tulle color verde petrolio di Dior. Il look era poi impreziosito dalle perline dell’abito e dalla profonda scollatura asimmetrica.

Gli outfit della famiglia

Immancabile insieme a Chiara l’intera famiglia. A partire ovviamente dal marito Fedez, che ha indossato un completo targato Off White per rendere omaggio a Virgil Abloh, lo stilista del brand che ci ha lasciati recentemente. Non potevano essere assenti i figli della coppia: il primogenito Leone elegantissimo nella sua camicia bianca, mentre la piccola Vittoria indossava un abitino di pizzo bianco con maniche vaporose. Il resto della famiglia ha invece optato per un look total black, a partire dalle sorelle di Chiara: Francesca e Valentina Ferragni, che indossava un abito firmato Versace. Sul tappeto rosso hanno sfilato insieme alla madre Marina Di Guardo e al padre Marco Ferragni. Insieme a loro anche i genitori e la nonna di Fedez.

Gli amici e le celebrità invitate

Sul red carpet hanno sfilato anche gli amici più intimi della coppia. Non è certo sfuggita la presenza di personalità del mondo dello spettacolo come Mara Maionchi, Orietta Berti, Francesca Michielin e Francesco Facchinetti. Oltre a loro sotto le luci dei riflettori c’erano anche Luis Sal, il giovane influencer che conduce il podcast Muschio Selvaggio insieme a Fedez, e la star di Instagram Camilla Boniardi, in arte Camihawke. Sul red carpet anche personalità del mondo della moda, come le stiliste Alberta Ferretti e Maria Grazia Chiuri. Quest’ultima ha disegnato in persona l’abito firmato Dior indossato da Chiara Ferragni alla premiere, dove si è presentata insieme alla figlia Rachele Regini.