Ezra Miller, attore ma anche cantante, pare che in tempi molto recenti sia proprio tornato sul set del film The Clash per girare nuove scene: ma che cosa sappiamo di lui?

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua incredibile carriera professionale.

Ezra Miller: la vita e la carriera dell’attore

Ezra Miller è nato a Wyckoff (comunità nella Contea di Bergen, nel New Jersey) il 30 settembre 1992 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 30 anni.

Figlio di Marta, una ballerina moderna e di Robert S. Miller, vicepresidente e direttore managing della Hyperion Books, Ezra Miller ha anche due sorelle maggiori, Saiya e Caitlin. Da sempre si considera ebreo e spiritual, dato che il padre è ebreo e la madre, invece, è cristiana.

Miller ha frequentato la Rockland Country Day School e la The Hudson School, ma abbandona quest’ultima dopo avere lavorato al film After School, primo progetto cinematografico cui partecipa nel 2008 e che sancisce il suo debutto come attore.

Da quel momento in poi la sua carriera ha ufficialmente inizio; in seguito ad Afterschool Ezra Miller recita in City Island (2009) accanto a Andry Garcia e altri volti noti del cinema.

Successivamente prende parte anche a Beware the Gonzo e a Every Day, entrambi premiati al Tribeca Film Festival.

Ormai entrato nel mondo del cinema, Ezra Miller continua a essere chiamato a recitare in numerosi film; è il caso di …e ora parliamo di Kevin (2011, regia di Lynne Ramsay) tratto dal romanzo Dobbiamo parlare di Kevin di Lionel Shriver. Il film in questione ebbe molto successo, soprattutto fu apprezzato notevolmente in occasione del Festival di Cannes.

Dopo Californication, Royal Pains e Noi siamo infinito (recita accanto a Emma Watson e Logan Lerman), Ezra Miller ottiene un ruolo anche per il progetto cinematografico di Animali fantastici e dove trovarli del 2016, seguito dall’episodio successivo Animali fantastici – I crimini di Grindelwald del 2018 e Animali fantastici – I segreti di Silente del 2022, il più recente.

Il genere fantasy lo colpisce particolarmente, così come quello legato ai supereroi; non a caso Miller recita anche nel ruolo di Barry Allen/Flash nel DC Extended Universe apparendo in cameo in Batman VS Superman: Dawn of Justice e anche nel film Suicide Squad e Justice League.

Il ruolo di Flash lo riprende anche nel 2020, all’interno dell’episodio crossover della serie-tv Arrow Crisi sulle Terre Infinite – IV Parte e nel film Zack Snyder’s Justice League del 2021 e nella serie-tv Peacemaker del 2022. Proprio a proposito di ciò, pare che Ezra Miller sia tornato in tempi recenti sul set di The Flash, per la realizzazione di nuove scene: che cosa accadrà? Non resta che aspettare novità.

Sapevate che Ezra Miller è anche batterista e cantante? Ebbene sì, oltre a recitare Miller sfoggia le sue doti canore e musicali insieme alla band newyorkese Sons of an Illustrious Father.

La vita privata di Ezra Miller

Ezra Miller è una personalità molto controversa e ricca di sfumature contrastanti, appunto. Si è definito queer e non pone limiti all’amore, dichiarando anche di non essere innamorato di nessuno in particolare. Il suo non definirsi in alcun genere lo ha spinto a fare coming out proprio come persona non binaria: era il 2021.

A causa della sua condotta di vita disordinata, Miller è stato anche accusato di aggressioni, di furti e tanto altro, ma lui stesso ha rotto il silenzio dichiarando di soffire di grossi problemi di salute mentale, scusandosi apertamente verso coloro a cui ha fatto “del male”.

Personalità complicata e molto discussa quella di Ezra Miller, ma molto probabilmente anche molto fragile internamente: a volte è necessario scavare a fondo dell’anima per cogliere i motivi della corazza esterna, spesso spugna assorbente di qualcosa di enorme.