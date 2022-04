Animali Fantastici – I segreti di Silente è il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, diretta da David Yates con l’aiuto di J.K. Rowling e libro Animali Fantastici: dove trovarli. Spin-off e nello stesso tempo prequel, è ambientato nello stesso mondo di Harry Potter molti anni prima, ma compaiono molti personaggi amati da fan.

La trama di Animali Fantastici – I segreti di Silente

Negli anni ’30, il protagonista della serie Newt Scamander aiuta in Cina un qilin, un animale che può scrutare l’anima di una persona, a partorire.

I discepoli di Grindelwald uccidono la madre e un neonato, non sapendo che Newt è riuscito a salvare il gemello. Nel frattempo Silente recluta alcuni maghi, tra cui Newt, suo fratello, Lally Hicks, Yusuf Kama e il babbano Jacob Kowalski per combattere l’ex-amico, Grindelwald. Kama entra come spia nella cerchia di Grindelwald, gli altri sono inviati a Berlino, dove il mago nemico viene assolto dalle accuse e si candida a Capo Supremo.

I suoi discepoli arrestano Theseus, fratello di Newt e organizzano di uccidere il concorrente alla carica.

Newt viene inviato a salvare il fratello, mentre Hicks e Jacob a fermare l’assassinio. Jacob viene però incastrato, mettendogli contro il mondo magico. Credence viene inviato da Grindelwald ad uccidere Silente, ma si scopre essere figlio illegittimo di Aberforth, il fratello di Silente. Successivamente a Bhutan è tempo di decidere il nuovo Capo Supremo, che per essere eletto deve essere ritenuto degno da un qilin. Grindelwald usa la necromanzia per far rivivere il qilin ucciso a inizio film per ottenere la carica, dichiarando poi guerra ai babbani. Credence, Queenie e Newt rivelano la verità e il qilin che il protagonista è riuscito a salvare si inchina prima a Silente e poi a Vicencia Santos.

Grindelwald cerca di uccidere Credence, che viene salvato dai fratelli Silente. Grazie a questo si rompe il patto di sangue che impediva ad Albus di combattere. Inizia una battaglia da cui Grindelwald è costretto a ritirarsi. Ritornata apparentemente la pace, Credence viene accettato dal padre e Jacob e Queenie si sposano.

Il cast del terzo capitolo di Animali Fantastici

Ritornano gli attori per i protagonisti principali: Eddie Redmayne per Newt Scamander, Jude Law per Albus Silente, Ezra Miller per Credence Barebone, Dan Fogler per Jacob Kowalski e Alison Sudol per Queenie Goldstein. Torna anche Callum Turner nel ruolo di Theseus Scamander. Jessica Williams interpreta Eulalie detta Lally Hicks, William Nadylam interpreta Yusuf Kama, Richard Coyle per Aberforth Silente. L’unico cambiamento nel cast riguarda il personaggio di Grindelwald: al posto di Johnny Depp troviamo Mads Mikkelsen.