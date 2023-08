Scopriamo insieme chi saranno i conduttori della nuova stagione di Ex on the beach Italia.

Ex on the Beach Italia: chi saranno i conduttori della nuova edizione?

Ex on the Beach Italia è un programma davvero molto amato, una versione italiana della trasmissione televisiva di Mtv, che nei prossimi mesi sarà disponibile su Paramount+. Una nuova edizione di questo programma sta per arrivare e ci sono delle grandi novità, a partire dai conduttori, che sono stati cambiati. Secondo quanto riportato da TvBlog, sarebbe in arrivo una nuova coppia di conduttori, formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una coppia molto amata e con un seguito molto forte, nata ormai più di due anni fa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, davanti alle telecamere. Un amore che ha fatto sognare moltissimi fan. Per la coppia si tratterebbe della prima vera esperienza televisiva insieme. I due in questi anni hanno avuto modo di farsi conoscere sul piccolo schermo e di avvicinarsi a personaggi televisivi importanti. Per un lungo periodo, nel 2021, Pierpaolo Petrelli ha fatto parte del cast fisso di Domenica In, al fianco di Mara Venier. Giulia Salemi, terza a Miss Italia 2014 e con la fortunata avventura di Pechino Express in compagnia della madre Fariba, è stata fino a qualche mese fa la portavoce social all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, ruolo che quest’anno sarà affidato a Rebecca Staffelli di Radio 105. Secondo le indiscrezioni, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sarebbero pronti a portare il loro amore anche nella loro carriera, con questa prima vera esperienza televisiva da condividere insieme.

Ex on the Beach Italia: conduttori e format

La scorsa edizione di Ex on the Beach Italia, quella diventata famosa anche per la presenza di Antonio “Pistacchione” Latella, preso in giro su Tv8 dalla Gialappa’s Band, è stata proposta su Paramount+ dal 30 novembre 2022. Alla conduzione del dating show prodotto da Fremantle c’era un’altra coppia nata al Grande Fratello Vip, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presenti anche nelle edizioni del 2020 e del 2021. Per quanto riguarda la primissima stagione della trasmissione televisiva, al timone c’era Elettra Lamborghini. Il meccanismo di Ex on the Beach Italia prevede che alcuni single vengano ospitati in una località esotica e meravigliosa, con lo scopo di conoscersi meglio e di riuscire a trovare il loro nuovo amore. Durante il loro percorso, però, arriveranno i loro ex a scombinare completamente i loro piani. Il programma televisivo di Mtv ha ottenuto un grande successo e sta andando avanti con nuove edizioni tutte da scoprire. Il prossimo capitolo verrà probabilmente condotto da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, che sicuramente saranno in grado di portare avanti le puntate mostrando tutta la loro bravura.