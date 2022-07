Sarà il Regno Unito a ospitare la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest visto che, per ovvie ragioni, l’Ucraina non potrà ospitare l’evento.

Eurovision Song Contest 2023

Nelle ultime ore è giunta la conferma ufficiale sulla nazione che ospiterà l’Eurovision Song Contest dopo che, nell’edizione 2022 (che ha visto trionfare la band Ucraina Kalush) si è svolta in Italia, a Torino.

A quanto pare, visto che l’Ucraina non potrà ospitare l’evento a causa della guerra che da mesi sta mietendo vittime nel paese, sarà il Regno Unito a ospitare l’evento. Nel corso della rassegna musicale sembra ci saranno diversi omaggi verso l’Ucraina e inoltre l’intera organizzazione dell’evento sarà seguita dalla società ucraina UA:PBC.

L’Eurovision Song Contest in Italia

Quest’anno la manifestazione si è tenuta in Italia dove un anno fa a trionfare al contest erano stati i Maneskin, la band romana che ha partecipato a X Factor e ha trionfato al Festival di Sanremo 2022.

Per quanto riguarda i concorrenti italiani che hanno partecipato all’Eurovision quest’anno – per quanto riguarda l’Italia e San Marino – vi sono stati Blanco, Mahmood e Achille Lauro. In tanti si chiedono chi tra i talenti della musica italiana odierna riuscirà a prendere parte alla prossima edizione dello show.