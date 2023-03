Eurovision Song Contest 2023: luogo e data ufficiali

L’Eurovision Song Contest 2023 si avvicina ogni giorno sempre di più e l’attesa si fa sentire. I fan non vedono l’ora di vedere il grande spettacolo canoro e le emozioni non mancheranno di sicuro.

Scopriamo più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla data di inizio e sul luogo che ospiterà la 67esima edizione.

Dove si terrà l’Eurovision Song Contest 2023? La location

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà ospitato dalla Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito.

In realtà, se bene ricordiamo, l’edizione 2022 (ospitata a Torino) ha visto la vittoria dell’Ucraina che, teoricamente, avrebbe dovuto ospitare l’edizione del 2023. Tuttavia (e purtroppo), a causa della fragile situazione che il paese sta vivendo da più di un anno a causa dell’invasione russa, era impossibile riuscire a seguire la tradizione per filo e per segno. Per tale motivo, quindi, si è ipotizzato che un paese facente parte dei Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) avrebbe ospitato la 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. Ed ecco dunque la soluzione: sarà proprio il Regno Unito con la sua bellissima Liverpool Arena, a ospitare il grande evento musicale.

Eurovision Song Contest 2023: la data di inizio ufficiale

Le date ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2023 sono state annunciate e il pubblico, probabilmente, è già prontissimo per segnarle in agenda.

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la nuova edizione dello show canoro più atteso dell’anno, inizierà il 9 maggio 2023. A questa data, che sancirà il debutto ufficiale, seguirà l’11 maggio 2023: tali date rappresenteranno le due semifinali, a cui seguirà, come di consueto, la grande finalissima, prevista per il 13 maggio 2023.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, le semifinali saranno trasmesse in televisione su Rai 2, mentre la finale andrà in onda su Rai 1.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023

La prima semifinale della 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 andrà in onda il 9 maggio 2023 alle ore 21:00. Durante tale prima data saranno 15 le nazioni che si scontreranno nel tradizionale “duello canoro”. Nella prima semifinale si scontreranno: Serbia, Lettonia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Croazia, Malta, Svezia, Moldavia, Svizzera, Israele, Paesi Bassi, Finlandia, Azerbaigian e Repubblica Ceca.

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 andrà in onda l’11 maggio 2023 sempre alle ore 21:00. Le nazioni che si andranno a scontrare saranno 16: Armenia, Cipro, Romania, Danimarca, Belgio, Islanda, Grecia Estonia, Albania, Australia, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia e Polonia. Regno Unito, Spagna e Ucraina, già qualificati in finale avranno diritto di voto.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023

La finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023 è attesa per il 13 maggio 2023 e sarà trasmessa sempre alle 21:00. A scontrarsi per l’occasione saranno le 10 nazioni passate alle prima semifinale, le 10 nazioni passate alla seconda semifinale, i Big Five che accederanno di diritto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna e anche Ucraina, ovviamente).

Manca ancora un po’ di tempo al 9 maggio 2023, ma tutto pare essere pronto: l’Eurovision Song Contest 2023 sta per cominciare.