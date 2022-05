Eurovision 2022, uno dei cantanti de Il Volo potrebbe essere positivo al Covid: la partecipazione del trio alla finale del contest musicale potrebbe essere a rischio.

Eurovision 2022, cantante de Il Volo positivo al Covid: a rischio la finale

Il trio de Il Volo è uno degli ospiti annunciati in occasione della finale dell’Eurvision 2022, che andrà in onda il prossimo sabato 14 maggio.

La presenza dei tre cantanti, tuttavia, è a rischio in quanto uno dei essi pare sia risultato positivo al Covid. L’indiscrezione è stata diffusa dall’agenzia AdnKronos a poche ore dall’uscita del loro nuovo singolo You are my everything. Nel caso in cui la notizia dovesse essere confermata, lo stato di salute di uno dei tre artisti potrebbe far sfumare la possibilità gruppo di cantare alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest organizzato al PalaOlimpico di Torino.

In caso di conferma, infatti, l’esibizione verrebbe cancellata.

Al momento, in attesa di conferma o smentita della presunta positività al SARS-CoV-2, non è ancora stata rivelata l’identità del cantante che sarebbe stato contagiato dal virus.

Intanto, sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato anticipato che sul palco del PalaOlimpico Il Volo dovrebbe cantato Grande Amore, brano con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015.