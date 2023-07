Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e il cast del film L’estate più calda. Il nuovo film di Matteo Pilati uscirà su Prime Video, prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film.

L’estate più calda: data di uscita del film Prime Video

L’estate più calda è un nuovo film diretto da Matteo Pilati (Maschile Singolare) e prodotto da Notorious Picture e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Matteo Pilati dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo. Nel luglio 2022 Stefania Sandrelli e Nino Frassica sono stati ingaggiati per il progetto, così come Michela Giraud, che ha collaborato spesso con il regista, e il ballerino Giuseppe Giofrè, visto di recente nella giuria di Amici, al suo debutto come attore. Il film è stato girato a Roma e nel sud della Sicilia, tra agosto e ottobre 2022. Gianmarco Saurino, che aveva già lavorato con Matteo Pilati in Maschile Singolare, nel 2021, è stato la prima scelta per il ruolo di Nicola. Il regista ha iniziato a raccogliere spunti dalla trama del film alla fine dell’estate del 2021, subito dopo l’uscita del suo primo lavoro, riportando a galla i ricordi della sua esperienza nei campi estivi quando era più giovane. A gennaio 2022 la prima bozza della sceneggiatura era pronta ed è stata inviata agli Amazon Studios e subito acquisita. È la seconda volta che Matteo Pilati, Gianmarco Saurino, Michela Giraud e lo scrittore Giuseppe Paternò Raddusa lavorano insieme. Una storia in cui amore e passione si intrecciano nel corso di quella che sembra essere l’estate più calda di sempre, come si può capire dal titolo. Una storia molto intensa, grazie al quale probabilmente verranno a galla anche i ricordi di gioventù degli spettatori. Il film L’estate più calda, su Prime Video, è uscito il 6 luglio 2023.

L’estate più calda: trama e cast del film Prime Video

L’estate più calda racconta una storia ambientata in un paese della Sicilia meridionale, in cui amore e passione si intrecciano, facendo trascorrere ai protagonisti quella che sarà realmente la loro estate più calda. Si tratta dell’ultima estate di Lucia, interpretata da Nicole Damiani, prima di partire per l’Università e separarsi da Valentina, interpretata da Alice Angelica, la sua migliore amica. Sarà anche l’ultima estate di Nicola, interpretato da Gianmarco Saurino, prima di diventare un prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo, interpretato da Nino Frassica, sotto il sole accecante di luglio, porterà grande euforia e anche grande scompiglio nel piccolo paese. Nel cast saranno presenti anche Stefania Sandrelli, nel ruolo di Carmen, parrocchia molto devota e amante del gossip, Mehdi Meskar, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè. Una storia molto coinvolgente, che sicuramente riuscirà ad emozionare il pubblico, andando a toccare ricordi che, nel bene e nel male, hanno vissuto tutti, riportando a galla l’estate più calda vissuta da ogni spettatore.