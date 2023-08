Chiara Ferragni a Ibiza a sfoggiato un top crochet color arcobaleno che è già di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Questa estate 2023 il top è crochet arcobaleno come quello di Chiara Ferragni

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è volata a Ibiza per le vacanze estive assieme al marito e Fede e ai due figli, Leone e Vittoria. Per l’occasione la Ferragni ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcune foto della vacanza, dalle quali si può notare il top crochet super colorato perfetto per non solo per un’isola come Ibiza ma anche per essere indossato un pò ovunque per questa estate 2023. Quest’anno è di tendenza la moda crochet, tantissime le celebrities che a partire dalla scorsa primavera hanno sfoggiato capi in crochet, come la stessa Chiara Ferragni. Anche sulle passerelle il crochet è stato uno degli assoluti protagonisti. Il top crochet indossato da Chiara Ferragni a Ibiza è un top a cinque punte, come se fosse una stella, pieno di colori, un pò come l’arcobaleno. Il top crochet di Chiara Ferragni si allaccia dietro il collo e dietro il torace, lasciando quindi la schiena nuda. Inoltre, sulla “stella” ci sono molti fili colorati liberi, che danno un’aria ancora più sbarazzina al top. Questo top crochet arcobaleno indossato dall’imprenditrice lombarda è firmato da una giovane designer, ovvero Martina Boero, fondatrice del brand Cavia, che è stato presentato all’interno del fashion hub di Camera Moda nel corso dell’ultima settimana della moda. Cavia è un marchio di maglieria sostenibile, ogni creazione infatti viene realizzata utilizzando materiali di scarto o riciclando abiti o tessuti. I capi realizzati donano allegria anche solo a guardarli, grazie al loro mix di colori, come potete vedere dalla pagina ufficiale di Instagram del brand. Chiara Ferragni. inoltre, non è nuova a indossare creazioni di giovani designer.

Come abbinare il top crochet arcobaleno indossato da Chiara Ferragni

Come detto poc’anzi, Chiara Ferragni si trova in vacanza a Ibiza con la famiglia. L’imprenditrice e influencer ha sfoggiato per l’occasione un bellissimo top crochet arcobaleno del brand Cavia. La moglie di Fedez ha deciso di abbinare il top crochet color arcobaleno a un paio di shorts di jeans sfrangiati con un motivo floreale ricamato sull’orlo, mentre ai piedi l’influencer ha optato per un paio di sandali flat di colore nero. Visti i tanti colori presenti in questo top, non è difficile trovare l’abbinamento giusto. Perfetto per esempio da indossare, oltre che con il denim come ha fatto la Ferragni, anche con il colore bianco: un paio di shorts, un paio di pantaloni, una gonna mini, midi o lunga, vanno benissimo per un outfit tipicamente estivo, visto che il bianco è appunto uno dei colori più indossati durante la stagione estiva. Ai piedi dipende dall’occasione, ottimi i sandali ma anche un paio di sneakers per un look più sportivo. Se si esce di sera si può inoltre optare per una giacca jeans da mettere se comincia a fare freschino. Quello che è certo è che questo top crochet arcobaleno si appresta a essere uno dei capi più cool di questa estate 2023!