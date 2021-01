Per rilassarsi, sono diverse le tecniche di meditazione da usare e adottare. Tra le tante pratiche, lo yoga è una delle migliori e sono diversi anche le varie posizioni per iniziarsi a questa tecnica. Ecco quali esercizi yoga fare per i principianti e come organizzarsi in casa.

Esercizi yoga a casa

Per chi vuole iniziarsi a questa disciplina, ma ha delle remore in merito non vi preoccupate in quanto i dubbi sono normali, soprattutto per coloro che sono principianti e non sanno bene come comportarsi. Lo yoga è una pratica che combina insieme vari aspetti, quali respirazione, meditazione e disciplina. Gli esercizi yoga seguono questi aspetti. Oggi è praticato in quanto permette di ottenere un ottimo binomio tra fisicità e spiritualità.

La prima lezione ha una durata di 45-50 minuti circa. Gli esercizi yoga si basano essenzialmente sulla respirazione e le varie tecniche per imparare a respirare nel modo corretto. In seguito, si passa agli esercizi di riscaldamento per poi pian piano passare alle varie posizioni che contraddistinguono questa disciplina. Bisogna partire dagli esercizi o posizioni asana che aiutano a entrare in armonia con se stessi e il proprio fisico.

Sono diversi gli esercizi yoga da fare: dalla posizione del cobra che aiuta a distendere i muscoli del bacino e del torace. Considerato un esercizio molto facile, anche per alleviare i dolori cervicali. Un’altra posizione asana è quella della devozione che rilassa la mente e il corpo permettendo di ottenere importanti benefici in tal senso.

La cosa importante è eseguire bene i vari esercizi in modo corretto per trarre il massimo beneficio e giovamento possibile. Sono esercizi molto facili e utili da fare che potete anche fare a casa senza particolari problemi e difficoltà.

Esercizi yoga a casa: come fare

Per eseguire nel modo migliore gli esercizi yoga a casa, si consiglia di seguire alcune regole basilari cercando di rispettarle in modo da svolgere ogni posizione in maniera corretta e soprattutto senza particolari lesioni. Per praticare lo yoga a casa, avete bisogno di alcuni strumenti utili, come il tappetino e altri accessori che sono fondamentali.

Il tappetino da yoga è uno strumento fondamentale in quanto vi permette di usarlo per tutti i vostri esercizi. Deve essere morbido e leggero per le varie posizioni d’adottare durante la pratica. Nel caso non abbiate il classico tappetino da yoga, è consigliabile anche un cuscino imbottito per i vostri esercizi.

Una cosa importante, prima di applicarsi per gli esercizi yoga, è scegliere uno spazio della casa che sia vuoto e silenzioso, libero da rumori per non distogliere l’attenzione su quello che state facendo. Potete anche creare la giusta atmosfera bruciando dell’incenso o accendendo delle candele. Scegliete uno dei tanti tutorial e video online sul canale di Youtube in modo da scegliere gli esercizi yoga maggiormente appropriati per voi e quello che avete intenzione di fare.

Dal momento che a casa non avete un insegnante a disposizione, si consiglia di cominciare con gli esercizi yoga classici come il saluto al sole per prendere confidenza con questa pratica meditativa e capire se davvero fa al caso vostro. Potete accompagnare i vostri esercizi a una musica soft e dolce per trovare il ritmo giusto.

