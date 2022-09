Aurora Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio sulla gravidanza. Secondo il settimananale Chi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros sarebbe incinta da più di tre mesi.

Aurora Ramazzotti: prime parole sulla gravidanza

Incinta o non incinta? E’ questa la domanda più gettonata su Aurora Ramazzotti. Qualche settimana fa, il settimanale Chi ha lanciato la notizia bomba sulla sua gravidanza, ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros si è chiusa nel silenzio.

Il direttore della rivista, il sempre informato Alfonso Signorini, ha confermato il suo scoop, aggiungendo che Aurora si è arrabbiata tanto con lui perché ha dato la notizia prima dei fatidici tre mesi. Adesso, sempre a detta del conduttore del GF Vip, la ragazza è un po’ più tranquilla perché sarebbe vicina al quarto mese ed è “felicissima“. Finalmente, la Ramazzotti ha rotto il silenzio.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Raggiunta dall’Ansa, Aurora ha così commentato la gravidanza:

“Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”.

La Ramazzotti non ha candidamente confermato la notizia, ma è chiaro anche ai bambini il suo stato interessante. In caso contrario, tra l’altro come già avvenuto in passato, Aury avrebbe tranquillamente smentito il gossip. Molto probabilmente, ne parlerà solo quando si sentirà pronta.

Aurora tace sulla gravidanza, ma parla di papà Eros

In merito a suo padre Eros Ramazzotti, in partenza con un tour mondiale, Aurora è stata molto più prolissa.

Ha dichiarato: