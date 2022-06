Si intitola semplicemente Ama il nuovo singolo del celebre cantautore romano Eros Ramazzotti, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store lo scorso 10 giugno sotto etichetta Capitol Records (Universal Music Italy).

Il pezzo in questione è il primo estratto ufficiale dal nuovo album dell’artista romano, intitolato Battito Infinito.

Il nuovo progetto discografico di Ramazzotti, il quindicesimo della sua carriera, uscirà il prossimo 16 settembre.

Qui sotto potete recuperare l’audio, il significato e il testo integrale di Ama di Eros Ramazzotti.

Significato di Ama di Eros Ramazzotti

La canzone è un messaggio nei confronti di chiunque si senta bloccato in categorie standard e limitanti. Con questo pezzo Ramazzotti ci invita ad amare in modo libero, senza costrizioni, e a vivere la nostra vita come meglio crediamo.

Audio di Ama di Eros Ramazzotti

Testo Ama Eros Ramazzotti

Considera l’ipotesi di non sentirti schiavo

di nessuno mai

decidere della tua vita

in piena autonomia, casomai

senza preoccuparsi dei giudizi

della gente, dell’ipocrisia

dei commenti ad alta voce

dell’invidia che non si lava più via

Inizia qui

ora a girare un nuovo film

tu il protagonista

perché poi sentirsi meglio

non è mai uno sbaglio

Ama come senti

in ogni forma libera

perché tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni forma che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo

Non dubitare mai del tuo istinto

della sua infallibilità

scegli il tuo alfabeto e la lingua

quella pura dell’anima

riscrivi qui, riscrivi qui

il tuo codice così

perché la vita è troppo corta

per non viverla di corsa

Ama come senti

in ogni forma libera

perché tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni senso che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo

Ama in ogni forma che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo