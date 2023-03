Ottime notizie per tutti i fan della serie tv spagnola Entrevìas, che sta appassionando il pubblico. È stato confermato che la terza stagione si farà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Entrevìas, la terza stagione si farà

Ci sono ottime notizie per tutti i fan della serie tv spagnola Entrevìas. Il dramma che ha ottenuto un grande successo, targato Mediaset Spagna, è stato ufficialmente rinnovato per la terza stagione. Lo ha confermato lo stesso attore protagonista, Luis Zahera, che ha annunciato l’inizio delle riprese dei nuovi episodi a febbraio 2023. La notizia non sorprende, se si pensa che in Spagna il titolo ha registrato una media di 1.809.000 spettatori con la prima stagione e 1,6 milioni con la seconda stagione. Entrevìas è stata l’unica serie tv spagnola ad essere selezionata agli MIPTV 2022 Fiction Fresch T, posizionandosi tra le top 10 di Netflix in oltre 71 Paesi. Un successo davvero incredibile, che non poteva far altro che confermare un nuovo ciclo di episodi. La seconda stagione è stata resa disponibile su Netflix in Italia a partire dal 1° marzo 2023, ma la conferma del terzo capitolo ha reso i fan ancora più felici. Per quanto riguarda l’uscita delle nuove puntate, per il momento non è ancora stata annunciata una data ufficiale. Probabilmente la serie tornerà con otto nuovi episodi in prima visione su Telecinco per la Spagna entro la fine del 2023. Una volta completata la visione nel Paese, probabilmente arriverà anche in Italia, sulla piattaforma di streaming.

Entrevìas 3: anticipazioni

Dopo quello che è accaduto nel secondo capitolo, si scopre che la vita di Tirso è pronta a proseguire apparentemente per il meglio. Il rapporto con Gladys si rafforza sempre di più e il negozio di ferramenta va molto bene, garantendogli un’attività florida. La nipote Irene sta per partorire e questo è un altro motivo di grande felicità. Le cose potrebbero cambiare, però, dal momento che arriva nel quartiere Maica, la sua ex moglie, portando un grande shock all’interno della famiglia, che darà inizio ad un acceso dibattito. Sarà difficile anche per il quartiere, visto che Maica, che ha lavorato per anni come cooperante, intende avviare una fondazione per aiutare i membri delle bande ad abbandonare la strada, che porterà seri problemi in cui Tirso sarà costretto ad intervenire. Ezequiel si risveglia dal coma senza ricordare nulla ed è costretto a condurre una nuova vita lontano da polizia e criminali, ma presto il suo passato tornerà. Nata e i suoi scagnozzi sono pronti a riportarlo sotto i riflettori, mentre il nuovo commissario di quartier lo vedrà come un ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Entrevìas 3: cast

Il cast della terza stagione di Entrevìas sarà composto da:

José Coronado nel ruolo di Tirso Abantos

nel ruolo di Tirso Abantos Luis Zahera nel ruolo di Ezequiel Fandiño

nel ruolo di Ezequiel Fandiño Nona Sobo nel ruolo di Irene Sanchez Abantos

nel ruolo di Irene Sanchez Abantos Felipe Londoño nel ruolo di Nelson Gutierrez

nel ruolo di Nelson Gutierrez Laura Ramos nel ruolo di Gladys

nel ruolo di Gladys Manolo Caro nel ruolo di Sanchís

nel ruolo di Sanchís Manuel Tallafe nel ruolo di Pepe

nel ruolo di Pepe Itziar Atienza nel ruolo di Amanda Martos

nel ruolo di Amanda Martos María de Nati nel ruolo di Nata

nel ruolo di Nata María Molins nel ruolo di Jimena Abantos

nel ruolo di Jimena Abantos Pablo García Villaescusa nel ruolo di Sancho

Nei nuovi episodi si uniranno anche Natalia Dicenta, nel ruolo di Maica, Michelle Calvò, nel ruolo di Dulce, Oscar Higares, nel ruolo del commissario, e Alex Medina, nel ruolo di Tente.