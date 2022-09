Enola Holmes 2: trama, cast, data di uscita

Quello di Enola Holmes è un film molto apprezzato sulla piattaforma di streaming di Netflix, un po’ per la sua trama accattivante che stuzzica la curiosità e la fantasia di tutti i fan di Sherlock Holmes, un po’ per la presenza in qualità di protagonisti di due attori seguitissimi: Millie Bobby Brown e Henry Cavill, rispettivamente nei panni di Enola e di Sherlock.

Enola Holmes 2: trama e data di uscita

Le prime notizie in merito al sequel, sono giunte a maggio 2021, con l’avvio delle riprese, terminate poi a fine novembre 2021, come comunicato da Henry Cavill sul suo profilo di Instagram. Certamente poi, come ogni prodotto cinematografico o televisivo, è seguita una lunga fase di montaggio e post-produzione, nonché di doppiaggio nei singoli paesi interessati. Ma dopo tanta attesa, Enola Holmes 2 è ormai alle porte: il secondo capitolo della storia verrà infatti rilasciato su Netflix il 4 novembre 2022.

Insomma, siamo proprio agli sgoccioli!

Anche questo film, come il precedente, si basa sulla serie di romanzi di Nancy Springer che mette al centro della scena la sorella di Sherlock: questo secondo appuntamento con Enola avrà il titolo de Il caso della dama sinista (In originale: The Case of the Left-Handed Lady). Perno della vicenda sarà chiaramente Enola Holmes, che questa volta si trova a investigare sulla misteriosa sparizione di Lady Cecily alistair, che sembra davvero essersi dissolta nel nulla.

Si tratta, come da dichiarazioni ufficiali della produzione, del primo caso ufficiale della giovane Enola, che si rivelerà essere piuttosto intricato, tanto da richiedere l’intervento di Sherlock e degli altri amici della protagonista. Pare infatti che, dietro questa scomparsa, ci sia una vera e propria congiura piuttosto pericolosa…

Enola Holmes 2: cast della serie

Come già detto, chiaramente ritroveremo in Enola Holmes 2 Milly Bobby Brown come protagonista, già amatissima per il suo ruolo di Undici in Stranger Things, e Henry Cavill come Sherlock, protagonista in precedenza anche di The Witcher.

Al loro fianco è stata confermata la presenza di Louis Partridge che vestirà ancora una volta i panni di Tewksbury e poi quella di Helena Bonham Carter in qualità di Eudoria Holmes. Torneranno anche Susan Wokoma come Edith e Adeel Akhtar nel ruolo dell’ispettore Lestrade.

Sono poi state annunciate delle new entry nel cast, tra cui: David Thewlis visto anche in The Sandman e in Harry Potter (l’indimentacabile Remus!) e Sharon Duncan-Brewster di Dune. Al loro fianco anche Hannah Dodd (Harlots), Abbie Hern (The Pact) e Gabriel Tierney (Il giovane ispettore Morse). Alla regia ritroveremo Harry Bradbeer.

Staremo a vedere se Enola Holmes 2 riuscirà ad avere il successo riscosso dal primo titolo. In tal caso, il prodotto ben si presterebbe ad essere ulteriormente ampliato: allo stato attuale, infatti, la scrittrice Nancy Springer ha già pubblicato ben sei romanzi per la serie della sorellina di Sherlock e se ne potrebbero trarre senza problemi altrettanti film. Considerato il cast e l’originalità dell’idea portante, non sembrano esserci comunque molti dubbi sul futuro di questa saga, ma lo scopriremo con certezza a novembre…