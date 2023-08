Emrata insegna come indossare i carter shorts durante l’estate 2023. Un pezzo che non può mancare nel guardaroba estivo, perfetto per la stagione, comodo e anche molto sexy, adatto a qualsiasi occasione.

Emrata ci insegna come indossare i carter shorts questa estate 2023

Gli shorts di jeans sono un pezzo che non può mancare assolutamente nel guardaroba estivo. Sono versatili, pratici e alla moda, e possono essere indossati in ogni occasione. Emily Ratajkowski li ha sfoggiati durante una passeggiata in giro per New York City insieme al suo cane Colombo, per un look urban davvero impeccabile, che non è passato inosservato. Gli shorts di jeans stanno diventando una vera e propria ossessione, grazie alla loro versatilità, che li rende adatti a qualsiasi occasione, dalla passeggiata in centro fino ad una serata estiva indimenticabile. Sono sicuramente un capo che tutte le donne amano e desiderano avere nel loro guardaroba per affrontare i mesi estivi con comodità e stile. La top model statunitense ha scelto di indossare questi pantaloncini che sembrano essere perfetti da indossare sia al mare che in città. In perfetto stile Y2K, tra le tendenze moda degli anni 2000, gli shorts di jeans di Emrata sono sicuramente il capo che andrà maggiormente di moda durante questa estate e che entrerà nelle valigie di moltissime donne in vista delle vacanze estive. A completare il look urban scelto, la modella ha deciso di indossare un tank top nero, sneakers bianche e una borsa di tela Daunt Books. Il vero pezzo forte, che non è passato inosservato, è il nuovo hair look castano ramato, una tonalità calda in grado di esaltare il suo incarnato e renderla ancora più sensuale. Tantissime donne sono pronte ad acquistare un modello di shorts simile a quello indossato da Emily Ratajkowski per questa sua rilassante passeggiata, in cui è riuscita a sfoggiare uno stile urban che ha conquistato tutti e che sta già diventando un vero e proprio trend per questa stagione.

Shorts di Emily Ratajkowski: come indossarli per l’estate 2023

Emily Ratjkowski ha scelto un look davvero molto semplice, ma anche molto chic, che sembra arrivare direttamente dallo stile anni Novanta. Si tratta di un look che può essere scelto da moltissime donne, seguendo il mantra del “less is more”, da impreziosire con borse e sneakers colorate, accessori e cappellini di tendenza. Gli shorts in denim si prestano a qualsiasi tipo di outfit, grazie alla loro versatilità unica. Possono essere sfoggiati in spiaggia, con una camicia aperta che mostra il pezzo sopra del proprio bikini, oppure in città, per rimanere fresche durante i mesi più caldi, magari con una camicia a maniche arrotolate e accessori mix&match abbinati. Come riportato da Elle, gli shorts di jeans sono sicuramente uno dei capi più adatti a qualsiasi look estivo, da sfoggiare quotidianamente, indipendentemente dal luogo e dall’occasione.