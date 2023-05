La supermodella e attrice statunitense Emrata ha sfoggiato un nuovo taglio durante un servizio fotografico con Brett Llyod. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che taglio si tratta.

Tagli capelli 2023: di che colore è il nuovo caschetto di Emrata

Durante un servizio fotografico firmato Brett Lloyd, la supermodella e attrice statunitense Emily O’Hara Ratajkowsky, meglio conosciuta come Emrata, ha sfoggiato un nuovo look: un caschetto biondo e corto con frangia sfilata. Nonostante il fatto che con molta probabilità si tratta di una parrucca indossata per motivi scenici, questo particolare taglio è già diventato di tendenza, perfetto per la primavera e per l’ormai prossima estate. Questa non è la prima volta che abbiamo visto Emrata con i capelli biondi. Era nel 2020, durante il lockdown, quando la supermodella e attrice ha sfoggiato per la prima volta questo colore. Queste sono state le sue parole a Elle.com:

“Sono a Los Angeles. Sono nel mio letto, bevo caffè, mi sono svegliata per la prima volta come bionda. Con la quarantena, ti guardi allo specchio e dici, devo cambiare.”

Emrata nel corso degli anni si è davvero divertita molto a cambiare look e a sfoggiare tagli differenti. In questo caso, come detto precedentemente, con molta probabilità la supermodella ha indossato una parrucca, ma di certo non è nuova a cambi di stile. Basta pensare alla festa di compleanno per il figlio Sly, dove Emrata ha sfoggiato un bomber rosso fuoco, per poi cambiare radicalmente qualche ora dopo, sfoggiando un pixie cut molto corto e spettinato, con diverse ciocche asimmetriche che incorniciano il viso.

Tagli di capelli 2023, nuovo look per Emrata: come mette in piega il suo caschetto

L’estate è ormai alle porte e non c’è niente di meglio che pensare a un nuovo taglio di capelli, che sia fresco e leggero, perfetto appunto per l’arrivo del caldo. Il caschetto di Emrata è davvero cool e ideale per la stagione estiva. Quello di Emrata è biondo, ma ovviamente questo caschetto è bellissimo anche in altri colori. La particolarità di questo taglio è senza ombra di dubbio la piega, sembra il classico bob degli anni Novanta, capace di donare un’aria sbarazzina ma allo stesso tempo elegante, caratterizzato da una piega voluminosa con delle ciocche corte in grado di incorniciare il viso, sospese a metà tra il mento e le labbra. Ma, come fare per realizzare questa particolare piega e far sì che il caschetto sia perfetto? Fondamentale è avere chiari i diversi passaggi da effettuare durante la fase dell’asciugatura dei capelli. Per prima cosa è necessario avere dei bigodini grandi, fondamentali per voluminizzare, e un pettine, per cotonare un pochino i capelli. Quando i capelli sono ancora umidi bisogna mettere i bigodini grandi e lasciarli in posa per il tempo necessario. Dopo di che le ciocche superiori devono essere pettinate, sollevando una ciocca di capelli verso l’alto e pettinando dalle punte fino alle radici. Importante è effettuare questa operazione solo nella parte interna, per far sì che la cotonatura si nasconda al di sotto della superficie.

Facendo questi due passaggi otterrete il vostro caschetto, pronte per sfoggiarlo in giro.