Come indossare il caro e vecchio blazer nero questo Autunno-Inverno 2023? Vediamo in questo articolo l’abbinamento perfetto del blazer in black, seguendo i consigli di Emma Marrone.

Emma Marrone svela come indossare il blazer nero: trend Autunno-Inverno 2023

Ci sono capi di moda che diventano una tendenza passeggera e altri invece che sono un must-have intramontabile, tra questi annoveriamo sicuramente il blazer nero. Questo è un capo di abbigliamento di cui non si può fare a meno, da avere sempre nell’armadio. Il blazer nero torna di moda anche questo Autunno-Inverno 2023 come lo ha indossato la cantante salentina Emma Marrone, ex stella di Amici.

Abbiamo visto Emma Marrone ospite dell’ultima puntata di “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2, per presentare il nuovo album Souvenir; per quest’occasione speciale la cantante, più volte protagonista di Sanremo, ha scelto un look grintoso, elegante e sexy. Al centro del suo look c’è il blazer nero doppiopetto in total black con revers ai lati.

Emma Marrone ha scelto un outfit vedo non vedo, con una maglia trasparente abbinata a una gonna in pelle, coperto dal blazer lungo e oversize, tutto in black. Il look era firmato Saint Laurent. La cantante salentina, con oltre dieci anni di carriera, ha confermato che il blazer nero è il trend di questo Autunno-Inverno 2023.

Come indossare il blazer nero per l’Autunno-Inverno 2023: il look di Emma Marrone

Il blazer nero è il must-have di ogni stagione, immancabile nell’armadio femminile, con il suo taglio chic e senza tempo che lo ha reso famoso negli anni. Anche questo Autunno-Inverno 2023 troviamo il blazer in total black, in diverse varianti da quelle oversize a quelle slim.

Protagonista indiscusso delle passerelle e dei look più iconici degli ultimi tempi, abbiamo visto come la cantante Emma Marrone, ex volto di Amici, ci insegna come indossare il blazer nero in versione doppiopetto, per completare il look elegante ma sobrio.

Come si può indossare la giacca nera in Autunno-Inverno 2023? Per un outfit più casual il blazer nero può essere accostato a un jeans e una T-shirt del colore che preferiamo, mentre se dobbiamo prepararci per un’occasione più elegante, di sera, scegliamo un pantalone e una camicia con blazer sopra, oppure un vedo non vedo come Emma Marrone.

Infine il blazer nero è davvero un capo versatile da poter scegliere anche per completare un completo sportivo come una tuta o con felpa, leggings, scarpe da ginnastica e blazer. Il capo versatile e comodo per eccellenza non potrà più mancare nel tuo armadio, che sia autunno o inverno.