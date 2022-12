Quando uscirà la quarta stagione di Emily in Paris?

La terza stagione dell’acclamata serie Netflix, “Emily in Paris” è uscita da pochi giorni, ma chi ne ha già divorato tutti gli episodi, non fa altro che chiedersi se e quando arriverà la quarta stagione. Questo è tutto ciò che sappiamo sulla serie con la formidabile attrice Lily Collins riguardo la prossima stagione di una delle serie di commedia romantica più amate e seguite sulla piattaforma.

Una serie di successo

Emily e la sua gang parigina stanno tornando per la quarta stagione. Sebbene la terza stagione di Emily in Paris sia appena uscita su Netflix, giusto in tempo per una maratona natalizia con la famiglia o con gli amici, si parla già di cosa aspettarsi dalla quarta stagione. La commedia leggera creata da Darren Star segue Emily, una pubblicista che prende la decisione di rivoluzionare la propria carriera e trasferirsi nella Città delle Luci quando la sua capa va in congedo di maternità.

A Parigi, oltre ad avanzare nella sua professione di addetta alle relazioni pubbliche, si ritrova in un triangolo amoroso col suo vicino e chef gourmet, Gabriel, e il suo compagno di corso londinese Alfie. Ma la serie non è solo questo: Emily fa continuamente nuove amicizie, supera ostacoli lavorativi e personali, rendendola in tutto e per tutto una serie per cui ossessionarsi.

Con la terza stagione appena uscita sulla piattaforma Netflix, non ci resta che capire cosa sappiamo della prossima stagione e quando torneremo a rivedere l’inseparabile banda francese.

Ci sarà una quarta stagione?

Oui! Subito dopo la fine della seconda stagione a gennaio 2022, Netflix ha postato una foto con l’attrice Lily Collins con l’annuncio che sarebbero state prodotte due nuove stagioni, quindi, sì, sapevamo che la quarta stagione sarebbe stata fatta senza che nemmeno la terza fosse ancora uscita!

Quando uscirà la quarta stagione?

Se è vero che la quarta stagione della serie è bella che confermata, purtroppo non si hanno notizie su quando gli episodi atterreranno sulla piattaforma streaming. Si può, però, ipotizzare che uscirà in autunno o inverno del 2023, nello stesso periodo in cui ha esordito sulla piattaforma la terza stagione (21 dicembre 2022). Quello che sappiamo, inoltre, è che, come rivelato al portale di intrattenimento Variety, membri del cast hanno, in realtà, già girato delle scene delle stagione 4 quando ancora la precedente stagione era in lavorazione. Netflix non ha, però, lasciato comunicazioni ufficiali riguardo la potenziale data d’uscita della stagione 4, ma speriamo che presto arrivino più notizie.

Quali membri del cast ritorneranno nella quarta stagione?

Netflix non ha rilasciato dichiarazioni su quali attori o quali attrici ritorneranno per il sequel della serie su Emily, ma dato che la trama gira intorno le vicende della sua vita nella città più chic del mondo, è quasi sicuro che rivedremo Lily Collins nel ruolo della nostra ragazza PR preferita, Emily Cooper. Non ci resta che sperare che anche altri membri del formidabile cast saranno riconfermati come, ad esempio, Mindy (Ashley Park), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery) e Camille (Camille Razat), così come Gabriel (Lucas Bravo) o Alfie (Lucien Laviscount).