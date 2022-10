Emanuele Filiberto giudice del Serale di Amici?

Negli ultimi due anni, Emanuele Filiberto ha vestito i panni di gudice del Serale di Amici. Nell’edizione 22 sarà ancora al suo posto? Ospite di Verissimo, il Principe ha vuotato il sacco.

Ospite di Verissimo, Emanuele Filiberto ha parlato della sua avventura ad Amici di Maria De Filippi nei panni di giudice. Gli ultimi due anni, il Principe ha partecipato al talent di Canale 5 con Stefano De Martino e Stash dei The Kolors, ma l’esperienza potrebbe non avere più seguito. Ha dichiarato:

Emanuele ha fatto una breve premessa, dicendosi contento di aver lavorato con la De Filippi, De Martino e Stash, ma crede che il ruolo di giudice al Serale di Amici si sia esaurito lo scorso anno. Filiberto ha dichiarato:

“C’è un momento per tutto, diciamo che ad Amici abbiamo già fatto due anni. Credo che la prima volta sia stata la prima volta che una giuria abbia avuto la riconferma. Piacerebbe forse trovare dei progetti interessanti. Bisogna vedere. Per il momento lavoro molto in America, come abbiamo visto nel video. Stiamo lavorando in ristorante e stiamo aprendo anche altri posti”.