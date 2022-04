Emanuele Filiberto, uno dei giudici del serale di Amici, ha spiegato che si sentiva un intruso all’inizio, ma che Maria De Filippi lo ha reso più sicuro.

Il ruolo di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto è uno dei giudici di Amici 21 insieme a Stefano De Martino e Stash.

Maria De Filippi lo ha scelto per il terzo anno consegutivo e lui ha accettato con grande entusiasmo. Nonostante questo ha ammesso che inizialmente si è sentito fuori luogo. Stash è un esperto di canto, mentre Stefano è stato un ballerino. Il principe, invece, non ha un ruolo preciso, anche se ha le capacità di giudicare tutto ciò che riguarda lo spettacolo, visto che ha avuto anche una carriera televisiva.

Il rapporto di Emanuele Filiberto con Maria De Filippi

Emanuele Filiberto, sulla rivista Di Più Tv, ha spiegato che all’inizio aveva qualche dubbio, perché si sentiva un po’ fuori luogo tra due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Grazie a Maria De Filippi, però, è riuscito ad avere maggiore sicurezza. “Pensavo di essere un intruso, ma Maria De Filippi mi ha insegnato ad essere me stesso e così quando mi siedo smetto di essere un principe” ha spiegato Emanuele Filiberto.

La conduttrice desiderava averlo in giuria da molti anni.

Il rapporto con Stefano De Martino e Stash

Quando ha superato i suoi dubbi, è riuscito anche a costrire un bellissimo rapporto con Stefano e Stash. “Ci vediamo anche fuori gli studi televisivi. Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro: scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano” ha spiegato Emanuele Filiberto. “Loro mi trattano da principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate” ha aggiunto. Dopo la trasmissione, però, l’erede dei Savoia è pronto a prendersi una pausa dalla tv. Tra i suoi progetti c’è l’apertura di un locale a Dubai, parte della catena di ristoranti che ha in tutto il mondo.