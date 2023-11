Come mai Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ema Stokholma e il fidanzato Angelo Madonia si sono lasciati: la confessione shock

Dopo circa un anno di relazione, la speaker radiofonica Ema Stokholma e il ballerino Angelo Madonia si sono lasciati. Già da diverse settimane circolava la voce che i due si fossero lasciati, ma oggi è arrivata la conferma della fine della storia. Nel corso di una intervista a Di Più Tv, Ema Stokholma ha spiegato i motivi della rottura, dichiarando che, convivendo, hanno capito di non essere compatibili. Anche la gelosia ha fatto la sua parte. Ecco cosa ha detto la conduttrice radiofonica: “non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno passato insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non è stato l’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo. Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile.” Nel corso dell’intervista, Ema lancia anche una frecciatina all’ormai ex fidanzato, parlando del programma “Ballando con le stelle“: “pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”. La rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è stata una vera e propria sorpresa, tra loro le cose sembravano andare bene, fino a qualche settimana fa, quanto hanno iniziato a circolare le voci sulla crisi tra i due.

La storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

Ema Stokholma è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese naturalizzata italiana e ha conosciuto il ballerino Angelo Madonia al programma televisivo “Ballando con le stelle”. Ema ha partecipato come concorrente al programma condotto da Milly Carlucci e lei e Angelo fin da subito si sono mostrati molto affiatati. I due si sono innamorati e quasi subito sono andati a convivere. Sui rispettivi profili ufficiali di Instagram, nel corso dell’ultimo anno sono tante le foto pubblicate che li ritraggono felici e innamorati. Ema una volta aveva detto che “prima di conoscerlo vedevo l’amore come una debolezza, ora sto imparando a fidarmi”. Nessuno poteva immaginare che le cose non andassero più bene tra Ema e Angelo, la rottura infatti è stato un vero e proprio shock per i tanti fan della ormai ex coppia. Angelo Madonia ha inoltre due figlie, nate da precedenti relazioni, e aveva dichiarato che entrambe le figlie andavano molto d’accordo con Ema Stokholma.

