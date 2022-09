Elodie su Iannone: “Lui mi piace, però…”

Elodie è tornata a parlare della sua storia con Andrea Iannone, con cui sta vivendo una liaison da un paio di mesi.

Elodie: la confessione su Iannone

Elodie sta lentamente conoscendo Andrea Iannone, con cui avrebbe in atto una liaison sbocciata durante l’estate (che i due hanno trascorso in parte insieme, in Sardegna).

A Verissimo la cantante ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con il pilota che, in passato, ha vissuto un’importante storia d’amore con la sua amica Belen:

“Con Andrea ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, una persona che mi piace” ha spiegato, e ancora: “È un mese, è pochissimo. Però sto bene, stiamo bene, parliamo molto. Vediamo…. poi si vedrà“.

Per il momento la cantante ha preferito non proferire parola invece sul suo rapporto con Marracash, il rapper che ha dichiarato essere il più grande amore della sua vita.

Di recente sembrava che i due fossero in procinto di tornare insieme ma, a sorpresa, Elodie è uscita allo scoperto con Andrea Iannone. Come andranno a finire le cose tra i due? In tanti tra i fan sperano che un giorno i due riescano a costruire una vita insieme e sono impazienti di saperne di più.