La cantante Elodie Di Patrizi sta affrontando una fase della sua carriera davvero positiva. Dopo la fortunata partecipazione come allieva nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la giovane ha immediatamente scalato una classifica dietro l’altra.

Basti pensare ad hit come “Margarita” (cantata insieme all’ex Marracash) o ancora “La coda del diavolo” (con Rkomi), per finire con “Tribale” e “Bagno a Mezzanotte” che hanno tenuto banco in questa estate del 2022.

Ora per l’artista classe 1990, si è affacciata una nuova relazione. La giovane ha infatti confermato di essersi legata ad Andrea Iannone.

Elodie conferma l’inizio della relazione con Iannone

Nonostante l’ufficialità, Elodie ha fatto una precisazione molto importante. In un’esclusiva rilasciata a Vanity Fair Italia, l’artista non si è voluta sbilanciare, anzi ha spiegato che per ora non ci sono aspettative su questa relazione: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra.

Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Se son rose fioriranno? Non ci resta che attendere gli sviluppi che potrebbero non tardare ad arrivare.

“Tutti mi vogliono etichettare”

Come è ormai noto, Elodie è anche approdata al cinema: reciterà infatti nella pellicola diretta da Pippo Mezzapesa “Ti mangio il cuore”. Nel corso della presentazione fatta alla stampa ha dichiarato: “Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica è del tutto normale, anche perché credo che ci sia un livello dei diritti umani sotto il quale non si deve mai andare.

Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato PD […] tutti mi vogliono etichettare”.