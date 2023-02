Elodie, Sanremo 2023: abito, marca e prezzo

Elodie si è presentata al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due, canzone scritta per lei da Federica Abbate, accompagnando l’esordio in prima serata con un look non solo total black ma dagli echi dark, che sembravano occhieggiare al cigno nero.

Piume, trasparenze e trucco molto presente hanno giocato un ruolo fondamentale nel suo outfit, che chiaramente non è passato inosservato.

Elodie: la tuta trasparente da “cigno nero” a Sanremo 2023

Elodie ha infatti sfoggiato un outfit composto essenzialmente da due pezzi: una pelliccia di piume nere molto vistosa e ingombrante che andava a coprire – effetto sorpresa – una tuta trasparente sempre nera. Si tratta di un velo di tessuto affatto coprente, indossato però sopra un body nero sgambatissimo e dallo scollo a cuore.

Elodie si dimostra, alla sua terza apparizione in quel del Festival di Sanremo, sempre molto in linea con le tendenze, sebbene personalizzate secondo suo gusto. Le tutine di velo leggere, audaci e seducenti, sono tra i trend del 2023 sia in fatto di moda che di lingerie. Lei ha scelto di smorzarne l’effetto un po’ troppo scoperto ricorrendo al body, che comunque nulla toglie all’effetto finale decisamente ben riuscito.

Come detto il tutto è stato corredato da un make up molto marcato, il cui protagonista è stato senza dubbio l’eyeliner nero. Il trucco è stato realizzato dal famoso make up artist delle star, Mr Daniel, in collaborazione con Sephora Italia. Per l’occasione, vista anche la presenza importante delle piume (di cui una si è anche incastrata nel microfono mentre la cantante si esibiva, a riprova della loro massiccia presenza), Elodie ha scelto di raccogliere semplicemente i capelli in uno chignon basso, lasciando scoperti i grossi orecchini dorati a forma di ala.

Ma chi ha firmato il design di questo outfit passato alla lente d’ingrandimento sui social?

Elodie, Sanremo 2023: marca e prezzo del suo abito

Il look di Elodie composto dalla pelliccia di piume e dalla lunga tuta trasparente, completato da guanti neri in pelle lunghi, è firmato interamente da Valentino Haute Couture e fa dunque parte della collezione Valentino Le Club Couture Primavera Estate 2023. Rispondere alla domanda inerente al prezzo, invece, è leggermente più difficile. Sul sito della casa di moda è presente l’intera collezione Primavera Estate per le grandi passerelle ma, al contrario degli altri pezzi in vendita nello shop di Valentino, per questi capi, pensati proprio per l’alta moda, non sono esplicitati i prezzi. Chiaramente, orientandosi un minimo tra le fasce di prezzo di Valentino, possiamo ipotizzare che sfiorino senza problemi la soglia dei diecimila euro. Ma non è dato saperlo con assoluta certezza!

Per quanto riguarda invece le calzature, Elodie si è rivolta a Casadei, completando il look con delle décolleté a punta in vernice. I grandi orecchini dorati e il ciondolo sfoggiato a Sanremo sono invece parte della collezione Elsa Peretti di Tiffany & Co. Complessivamente, un outfit che riscosso un certo successo agli occhi del pubblico… ma certamente non low budget! Staremo a vedere quali saranno le scelte di Elodie per le prossime serate…