Sanremo 2023: quanto valgono i gioielli di Elodie?

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha calato il suo sipario e le luci hanno illuminato il palco dell’Ariston, ancora una volta esteticamente e scenograficamente coinvolgente.

Tra look, makeup e voci potentissime, c’è chi, come Elodie, ha brillato di luce propria, grazie anche ai preziosi gioielli che ha deciso di indossare sull’outfit total black.

Elodie: il look dark è impreziosito dai gioielli

Elodie ha confermato di essere una vera e propria regina di stile, oltre che di voce. Durante la prima serata di Sanremo 2023 Elodie ha cantato per la prima volta il suo brano Due e la performance è stata accolta con grandissimo entusiasmo dal pubblico.

La cantante ha sceso le scale dell’Ariston indossando un look total black in perfetto stile cigno nero: super dark e audace, l’abito di Elodie è stato un mix di trasparenze, sensualità e voglia di osare.

Il tutto è firmato Valentino Haute Couture, ma il complesso è stato impreziosito da una scelta raffinata di gioielli, che non sono passati inosservati.

Elodie ha scelto un paio di orecchini in oro, anelli di diamanti e una lunga collana con ciondolo pendente. Per chi se lo stesse chiedendo, i gioielli selezionati per il look di Elodie appartengono al noto brand di lusso Tiffany&Co. In particolare, la collana con pendente è stata disegnata da Elsa Peretti (scomparsa a marzo 2021), la designer di gioielli italiana che ha letteralmente fatto la storia del brand di gioielleria luxury.

Il modello della collana è il Bean Design Pendant e non è disponibile alla vendita sul sito ufficiale di Tiffany&Co. Tuttavia, pare che il suo prezzo possa aggirarsi intorno ai 1700 euro.

Gli orecchini dorati sono sempre il risultato del raffinato lavoro della designer: l’immagine è quella di petali doro le cui linee sono ispirati al movimento delle maree. Il modello si chiama Hight Tide e vuole sottolineare la semplicità meravigliosa della natura. Disponibili alla vendita sul sito del brand, gli orecchini hanno un prezzo pari a 3500 euro.

Infine, ma non per importanza, gli anelli: Elodie ha indossato due preziosissimi anelli in platino con diamanti brillanti e una fascia d’oro giallo. Il modello in questione degli anelli è l’Edge Bypass Ring e ha un prezzo molto alto, pari a circa 9350 euro l’uno. Considerando che Elodie ne indossava ben due, è facile arrivare al valore totale di tutti i gioielli.

Elodie ha scelto di brillare in modo elegante ma con grandissima audacia e il risultato è stato, come la maggior parte delle volte, diretto e impeccabile: difficile non rimanere affascinati dalla sua voce e della sua performance artistica, oltre che dal suo charm assoluto.

Mixare il dark all’eleganza, il nero del soprabito alla trasparenza della tuta, l’oro dei gioielli allo stile inconfondibile di una delle designer italiane più famose al mondo. Perché Sanremo ci insegna che si può osare con stile e sì, si può essere sé stessi anche attraverso la scelta degli accessori, da sempre fondamentali ai fini della resa del look generale. Ora non ci resta che attendere le prossime performance.