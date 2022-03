Come ogni mese, Netflix aggiorna il proprio catalogo, arricchendolo di nuovi titoli tra film e serie Tv. Ma c’è una novità per la famosa piattaforma! Arriva il Trivia Quest, un gioco interattivo adattato a serie Tv: 24 episodi che occuperanno le serate di tantissimi utenti.

Scopriamo quali sono i titoli Netflix da non perdere, in uscita ad aprile 2022.

Cosa vedere su Netflix: i titoli in uscita ad aprile 2022

Anche per aprile 2022, la piattaforma statunitense, si aggiorna di tantissime novità. Se da un lato c’è grande curiosità e attesa per le nuove uscite e per i sequel di serie Tv, dall’altro le attenzioni sono tutte rivolte al Trivia Quest, il gioco interattivo che la piattaforma nero-rossa ha deciso di lanciare per il mese di aprile.

I titoli più attesi che entrano a far parte del catalogo di aprile 2022.

Le serie Tv

Il primo aprile 2022 arriva L’ultimo bus del mondo, la nuova serie di Netflix, che si propone come la serie rivelazione del mese. Lo stesso giorno ritorna la seconda stagione del docu-reality, L’arte di organizzare casa e la novità Trivia Quest, gioco interattivo. Il 6 aprile è il turno di Ultimatum-o mi sposi o te ne vai, una serie reality che vedrà come protagonista 5 coppie.

L’8 aprile è il turno della quinta stagione di Elite. Il 12 aprile esce Hard Cell, in cui la comica Catherine Tate, ideatrice della serie, interpreta più personaggi. Il 13 aprile esce la docu-serie I parchi nazionali più belli al mondo, commentata dall’ex presidente Barack Obama, che esplora i parchi naturalistici di tutto il mondo. Il 15 aprile arriva su Netflix, Anatomia di uno scandalo, una miniserie americana/ inglese, in cui si racconta la vita dell’alta borghesia britannica attraverso scandali politici e personali. Seguiranno i sequel di Better Call Saul, arrivata alla sesta stagione e la seconda stagione di Russian Doll. Il 22 aprile esce Heartstopper, serie televisiva britannica tratta dalla omonima serie di romanzi grafici di Alice Oseman.

SerieTv: Trivia Quest

Il popolare gioco Trivia Crack che ha riempito i giorni di tantissime persone sbarca su Netflix con il nome di Trivia Quest. Adattato a serie Tv, questo gioco interattivo sarà formato da 24 episodi, ogni puntata sarà caratterizzata da 24 domande, ognuna delle quali è caratterizzata da uno schema a risposte multiple. I quiz di vari livelli di difficoltà tratteranno argomenti di storia, arte, scienza e cultura generale. Si prevedono serate divertente con i propri amici e familiari.

I film

L’1 aprile esce Apollo 10 e mezzo, il film diretto da Richard Linklater che ci porta a scoprire la sua infanzia, attraverso un film d’animazione autobiografico, ambientato a Houston tra gli anni ’60 e ’70. Nuova uscita Nella bolla, una commedia diretta da Judd Apatow, ambientata a New York durante il Covid-19. Vedrà protagonisti un gruppo di attori a condividere le loro vite. Arriva Metal Lord, prodotto da Tom Morello dei Rage Against The Machine, e scritto da D.B. Weiss del Trono di Spade. Questo film vi farà vivere un’adolescenza all’insegna del metal. L’8 aprile esce Yaksha, un thriller sudcoreano diretto da Na Hyeon. Esce, anche The In Between: non ti perderò, un teen drama. Il 16 aprile esce Venom-La furia di Carnage, in ci sono attori come Tom Hardy e Woody Harrelson. Il 22 aprile arriva Ti giro intorno, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Sarah Dessen. Infine, il 28 aprile, arriva L’assedio di Silverton, thriller incentrato sul movimento Free Mandela.