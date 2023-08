Di recente la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un abito all’uncinetto di Celine perfetto per questa estate 2023. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Elisabetta Gregoraci ci insegna come indossare il vestito all’uncinetto di Celine

Elisabetta Gregoraci, finita di recente al centro del gossip per la presunta gravidanza, è da sempre un’icona di stile. Su Italia 1, per cinque martedì di fila, è andato in onda “Battiti Live“, il festival musicale dell’estate che ha intrattenuto tantissimi italiani. Elisabetta sul palco ha sempre sfoggiato abiti e look da sogno, che hanno sempre attirato l’attenzione di tutti. Sul suo profilo ufficiale di Instagram ha postato inoltre alcuni scatti del periodo in cui si trovava in Puglia per le registrazioni del programma, con indosso un meraviglioso abito realizzato all’uncinetto, già divenuto di tendenza. Il crochet, infatti, è uno dei trend dell’estate 2023. Il vestito indossato da Elisabetta Gregoraci in Puglia è un mini dress crochet a tubino di Celine, color panna, con una scollatura generosa e le spalline doppie. Il capo in questione sul sito ufficiale del brand francese viene venduto a 2.900 euro.

La tendenza crochet ha quindi conquistato anche l’ex moglie di Flavio Briatore, dopo aver conquistato altre celebrities, da Chiara e Valentina Ferragni a Bella Hadid.

Come abbinare il vestito all’uncinetto di Celine indossato da Elisabetta Gregoraci

Come abbiamo detto poc’anzi, Elisabetta Gregoraci, mentre si trovava in Puglia per le registrazioni di “Battiti Live” ha indossato un mini dress crochet davvero super cool. Per l’occasione la conduttrice e showgirl calabrese ha abbinato il vestito all’uncinetto con un paio di sandali con il tacco marroni con intrecci e lacci alla caviglia di Ninaliou e a una giacca in denim per dare un tocco più casual al suo look. Elisabetta Gregoraci ha deciso di tenere i capelli legati in uno chignon, in modo da far risaltare gli orecchini d’oro caratterizzati da un cerchio ovale con il marchio di Louis Vuitton. Il mini dress crochet può anche essere abbinato a un paio di espadrillas color panna e a un paio di occhiali da sole durante il giorno per un look elegante e casual allo stesso tempo.

Dove comprare un vestito crochet come quello indossato da Elisabetta Gregoraci

Se vi siete innamorate del vestito di Celine indossato da Elisabetta Gregoraci e volete comprarne uno simile siete nel posto giusto. Vediamo infatti adesso insieme alcuni capi simili a quello indossato dall’ex moglie di Briatore che potete trovare su Zalando: